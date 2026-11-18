TVB節目《東張西望》今日（17日）報道了一宗荃灣屋苑的漏水糾紛，居住在該屋苑逾20年的樓上業主劉太，一直與樓下相安無事，從未收到漏水投訴。直至今年10月，樓下單位進行全屋裝修，引起了一場激烈的責任爭拗。

樓下裝修工疑鑿穿喉。(節目截圖)

樓下落閘食閉門羹 天花生口板驚現大洞

據劉太憶述，樓下裝修首兩星期並無異樣，但到了第三個星期，裝修師傅揭開天花一塊鐵板後，突然指控樓上漏水。劉太隨即與管理處職員落樓了解，卻發現單位內明明有人，卻遲遲不願開門，直到近下午5點才讓他們進入。劉太赫然發現，浴室排污口正下方的天花板出現一個大洞，原本遮蓋的「生口板」已被拆除。

劉太隨即與管理處職員落樓了解，卻發現單位內明明有人，卻遲遲不願開門。(節目截圖)

業主質疑鑿穿喉 裝修師傅辯稱「順手執漏」

劉太強烈質疑是裝修工人出錯：「我覺得係佢哋鑿過嚟囉！你拆嗰陣時無漏水，你揼嗰陣時無漏水，而家拆咗兩個星期就漏水？」更令劉太不解的是，過了兩天管理處突稱樓下師傅「已經幫手整好」，但對方卻揚言「以後滲水由樓上負責」。師傅接受訪問時聲稱：「我有材料咪順便幫佢執一執，我又冇收佢一分錢，佢話你順手幫我撻一撻，冇漏水就得啦！」

裝修師傅辯稱「順手執漏」。(節目截圖)

專家踢爆不應強拆生口板 表面塗層治標不治本

為查明真相，節目組請來專家賴Sir上門檢驗。賴Sir指出，該位置原本設有通往樓上浴缸底部的「生口板」，正常裝修根本不應打開。他直指現場有被開鑿過的跡象，混凝土變得鬆散，而所謂的「維修」純粹只是在表面塗抹防漏物料，完全是治標不治本：「佢順粹係阻截表面啲水滲出嚟，我留意到呢啲物料上仍然有好多嘅水喺度。表面嗰啲塗層物料耐久性好低，一兩年之後就會失效，將來有機會繼續漏水。」賴Sir認為最徹底的解決方法是更換整條管道。

專家踢爆不應強拆生口板。(節目截圖)

樓上業主拒絕「硬食」 企硬訴諸法律追究到底

面對樓下企圖將未來的漏水責任全數推卸，劉太感到十分氣憤，表明絕不妥協：「呢個係責任嘅問題，同錢冇關！我哋冇錯，我哋唔應該去承認錯！」她堅決表示，若對方硬要她負上責任，一定會訴諸法律途徑追究到底。