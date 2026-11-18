陳寶珠昨日（17/11）現身尖沙咀，以「香港血癌基金愛心大使」身份出席一年一度的聖誕亮燈儀式。已連續二十多年支持該項慈善活動的她，在台上分享感受時，憶起已故摯友、曾長期擔任香港血癌基金會長的谷薇麗一時感觸不禁當場落淚，場面令人動容。

陳寶珠與谷德昭今晚出席聖誕亮燈儀式。（葉志明攝）

活動結束後，陳寶珠與谷薇麗的胞弟、導演谷德昭一同接受《香港01》訪問，二人深情剖白對亡友及胞姊的思念，谷德昭亦親自回應外界對其健康狀況的關注。

陳寶珠與谷薇麗的胞弟、導演谷德昭一同接受訪問。（葉志明攝）

憶摯友感觸落淚 陳寶珠：突然間唔見咗佢好唔捨得

談及在台上提及Linda時忍不住落淚，陳寶珠受訪時依然難掩思念之情。她表示多年來一直與Linda並肩為基金籌款，對方生前不僅幫助了無數病患，在私下亦給予她莫大的支持。

陳寶珠憶摯友感觸落淚。（葉志明攝）

陳寶珠語帶感觸地說：「係呀，因為一路以來Linda都同我哋一齊做呢個節目嘅，即係籌款呀各樣嘢，佢幫助好多人，佢亦都幫咗我好多。唔捨得囉，因為突然間今年唔見咗佢喺呢度，掛住佢囉。」

身旁的谷德昭亦坦言十分掛念胞姊，但相信姐姐的精神一直同在，並承諾會延續她的助人精神：「係囉，好掛住家姐囉！但係我知佢喺度嘅，佢陪我哋，同埋我哋會繼續好似佢咁熱心幫人咁樣，我盡量啦，我冇佢咁叻。」 他亦藉機鼓勵港人保持樂觀心境，多外出走走、聽音樂或欣賞舞台演出，讓生活過得更開心。

谷德昭亦坦言十分掛念胞姊。（葉志明攝）

谷德昭親解健康近況 笑言「肥返啲」胃口大增

由於谷德昭早年曾被指身形明顯消瘦，不少網民及傳媒均十分關心他的身體狀況。面對鏡頭，谷德昭顯得精神奕奕、中氣十足，他笑著派定心丸，表示自己一切安好：「託賴啦，託賴啦，OK呀，多謝咁多位關心！人都係咁㗎啦，一陣一陣啦。」 被問及近期是否胃口轉好、體重有所回升時，他大方點頭承認：「係呀係呀，肥返啲呀嘛，同埋好大汗呀嘛，係，好胃口咗！而家一切正常，大家都好呀。」

與以往相比，谷德昭明顯發福了不少。（葉志明攝）

剛完成白內障手術 陳寶珠揭平淡退休生活

久未公開露面的陳寶珠，在訪問中坦言面對大批傳媒與閃光燈感到相當緊張。她透露自己近年深居簡出，十分享受低調的生活節奏：「緊張㗎！係呀，因為我好少出嚟呀，同埋見到咁多朋友、咁多傳媒，我唔係好習慣囉。而家少出嚟，多數都喺屋企呀，睇下電視呀、做下運動呀，即係過得好平淡、好平靜嘅生活囉。」

陳寶珠揭平淡退休生活。（葉志明攝）

此外，陳寶珠亦透露自己早前剛接受白內障手術，雖然手術過程相當順利，但術後仍需時間休養，不能過度操勞。她表示：「係呀，其實好快嘅，不過都捱得住呀，我諗一陣間就好攰嘅，休息下對眼先啦。」