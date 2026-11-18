無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》自播出以來一直飽受批評，收視率更大插水，最近先後有不少《愛．回家之開心速遞》的演員「回家」撐場。當初劇集一開始時只有「Terry」李偉健順利過渡到新一輯《愛．回家》，不過，陸續有不少角色「回家」，例如：「KC」區瑞偉、「三太」樊亦敏等，最近又有《開心速遞》的重要角色「回家」。

最近又有《開心速遞》的重要角色「回家」。

人氣CP合體 大小姐送水輝重現招牌「篤魂精」

官網預告中，人氣CP「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑，將合體現身《三代同糖》，分別飾演全新角色戴嘉婷及宋銳威。林淑敏以直長髮配西裝套裝登場，許家傑則戴上眼鏡，造型令人耳目一新。林淑敏更保留「大小姐」神髓，激動大喊「豈有此理」，重現招牌動作「篤魂精」，勾起劇迷回憶，令人期待。

大小姐送水輝合體。

大小姐送水輝合體。

網民外景野生捕獲 大小姐全新樸素造型曝光

今日（17日）有網民分享了在街上遇到「大小姐」林淑敏拍攝《三代同糖》的外景，更落實她「回家」的消息。相中可見林淑敏與之前「大小姐」的裝束大有不同，普通Polo tee加長褲，再配搭一對矮踭高跟鞋，脫去大波浪長髮，換上另一個造型的她，感覺渙然一新。

網民外景野生捕獲大小姐。(threads圖片)