韓國天團BIGBANG近日在啟德主場館舉辦四場演唱會，場場座無虛席，現場一眾V.I.P（粉絲暱稱）氣氛熱烈。昨日（17日）來到尾場，V.I.P超級不捨，權志龍（G-Dragon）在台上發表感言，他公開感謝周潤發。

G-Dragon表示周潤發是「Forever young super star」，更直指他是「香港精神」。

GD台上驚喜致謝發哥

G-Dragon：「huge thank for our forever young super star Mr Chow Yun-fat 」。現場觀眾聽到GD多謝發哥，全場哄動，估計周潤發今晚亦是BIGBANG尾場的座上客。

GD台上驚喜致謝發哥。(threads截圖)

其實二人之間的淵源甚深，早於2015年時，周潤發已在「MAMA頒獎禮」上頒獎給BIGBANG。而去年的「MAMA頒獎禮」，周潤發再次頒獎，不過今次只頒給G-Dragon。G-Dragon亦多次公開表示周潤發是他的偶像，非常喜歡他。相信G-Dragon借今次在港舉辦演唱會，向偶像周潤發致敬，同時亦有可能周潤發在現場，所以他特地「示愛」，不少網民都表示期待二人的合照。

2015年時，周潤發已在「MAMA頒獎禮」上頒獎給BIGBANG。

相隔10年再獲偶像周潤發頒獎。

去年的「MAMA頒獎禮」，周潤發再次頒獎，不過今次只頒給G-Dragon。

G-Dragon曾多次公開表示《英雄本色》中由周潤發飾演嘅「Mark哥」是他童年的重要啟蒙，發哥在戲內的瀟灑風骨，深深影響了他之後在舞台同音樂上的藝術表達。G-Dragon與周潤發於2015年MAMA頒獎禮首次同台，之後2024年11月二人再於時裝騷上再次重逢，他在社交平台限時動態分享了與發哥的臉貼臉合照，他還特地配上《英雄本色》主題曲《當年情》，直接表示對發哥的熱愛。

2024年11月二人再於時裝騷上再次重逢，G-Dragon在社交平台限時動態分享了與發哥的臉貼臉合照。(ig圖片)