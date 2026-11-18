土瓜灣海心公園早前發生17歲學生情侶親熱時遭偷拍的事件，片段在社交平台瘋傳，並配上獨立歌手Byejack的成名曲《聽海浪》。現年28歲，原名徐浩生的Byejack曾公開呼籲停止傳閱片段，惟其後他到事發地點進行街頭Busking，引起網民批評，質疑他借事件增加曝光率。

現年28歲，原名徐浩生的Byejack。

Byejack曾公開呼籲停止傳閱片段，惟其後他到事發地點進行街頭Busking。(facebook圖片)

夥網紅重返海心亭演出 言行不一遭狠批「偽君子」

Byejack於晚上8時現身海心公園，與「白卡聯盟」網紅葉子健一同參與Busking表演，吸引了大批市民在海心亭外海邊聚集。由於演出地點與偷拍事件現場相同，部分網民認為安排欠缺敏感度，與他早前呼籲停止傳閱片段的立場有落差，狠批Byejack與葉子健是「偽君子」。

Byejack於晚上8時現身海心公園，與「白卡聯盟」網紅葉子健一同參與Busking表演。(facebook圖片)

網民轟雙重標準消費當事人 質疑公園表演未獲許可

不少留言批評Byejack一方面勸阻公眾分享影片，另一方面卻在歌曲因事件再一次受到關注後，去到現場演出，令人質疑他消費當事人的遭遇。另有網民關注公園街頭表演是否需要申請許可：「同埋都想知去公園busking有冇申請許可證㗎？唔係嘅話你都係犯法㗎咋。」Byejack當時曾在社交平台呼籲大眾停止傳閱，並希望大家單純支持音樂本身。

網民質疑公園表演未獲許可。(facebook圖片)

偷拍片配《聽海浪》成熱搜 警方拘捕涉案17歲少年

據所提供資料顯示，片段於今年5月拍攝，涉事學生情侶自2024年起交往。當時女生身穿中學校服，二人在海心亭外海邊作出親密及不雅行為，遭人偷拍。上傳者配上《聽海浪》作背景音樂，令歌曲成為網民搜尋熱詞。影片至11月開始廣泛被流傳，警方其後拘捕一名涉案17歲少年。