張達倫昨日（17日）攜同太太Kimmy作客節目《九運會客室2》，席間罕有大方談及前度黎芷珊。二人雖已分手多年，但黎芷珊與張達倫一家關係依然非常融洽：「佢個思想都係比較open，佢接受所有嘢。」被問到為何能與前度保持如此良好關係，張達倫將功勞歸於太太Kimmy，不過，Kimmy大爆自己曾經有介意過，更直指張達倫「好似冇問過我」。

張達倫攜同太太Kimmy作客節目《九運會客室2》。(節目截圖)

憑直覺視對方為家人 畀足老公百分百信任

Kimmy坦言，即使兩人分手也不代表要完全斷絕來往，但她亦毫不掩飾地承認，在剛拍拖時確實曾經介意過男友與前度聯絡：「初初有嘅，一定有嘅……我都會嘅，即係都會介意嘅，真係搵得你咁密或者點樣。」不過她明白二人曾拍拖九年，彼此之間有著牽絆，例如以前一起養的兩隻貓。張達倫表示如今已視對方為家人：「有啲咩幫手咪幫手。」Kimmy更直言因為知道大家「冇嘢就冇嘢」，給予了丈夫百分百的信任，從來沒有要求對方斷絕聯絡。隨着時間推移，Kimmy憑敏銳直覺，確認黎芷珊與張達倫只是朋友，並無舊情復燃之意，於是釋懷，大方接受。張達倫亦補充，由於與黎芷珊同屬娛樂圈，十分清楚對方的工作，故偶爾會互相分享及給予意見。

Kimmy坦言，即使兩人分手也不代表要完全斷絕來往。(節目截圖)

但Kimmy亦毫不掩飾地承認，在剛拍拖時確實曾經介意過男友與前度聯絡。(節目截圖)

霸氣護妻放首位 兩家人澳洲Gathering情同知己

張達倫在節目中被伍詠薇問到，若太太Kimmy反對他與前度黎芷珊聯絡，他會如何處理。張達倫坦言自己性格直接，他毫不猶豫表示會停止聯絡：「咁我會直接同佢講，我老婆真係唔係好想我咁樣。」認為太太不喜歡便應尊重，李凱賢亦認同直接交代原因最簡單。張達倫與年長12年的黎芷珊曾相戀9年，期間一直默默支持她的事業，最終因他渴望組織家庭，與女方不婚不育的想法不同而和平分手。兩人其後由戀人變成知己，關係猶如家人。黎芷珊不但每年出席他兒子的生日會及派利是，兩家人甚至會在澳洲相約見面Gathering，可見彼此感情深厚。

黎芷珊與舊愛張達倫一家去澳洲旅行，並大方分享合照。（IG@marialuisaleitao）