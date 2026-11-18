曾憑電影《點五步》擔正男主角而為人熟知的林耀聲，今年9月曾因在社交平台貼出地盤開工及手指受傷流血的相片引起關注，當時同樣投身地盤界的「職安真漢子」吳浩康（Deep）更特意轉發帖文為他隔空打氣。林耀聲日前接受梁浩賢、甘永傑主持的YouTube節目《浪談老事》訪問，親口剖白轉戰地盤的來龍去脈，原來是他主動在IG私訊吳浩康「求職」，加入對方公司負責外牆維修搭架。做足半年地盤的他更自爆日爬廿幾層樓梯，體重由近150磅暴瘦至130幾磅，期間曾遭工友冷嘲「大明星」，另外亦遇上工友說「唔想再喺度見到你」，不過原來該工友是林耀聲的影迷，「唔想喺度見到你」是因為希望他早日再有戲拍，在大銀幕上見！

林耀聲，今年9月曾因在社交平台貼出地盤開工的相片引起關注。（IG@lamyiusing）

林耀聲日前接受梁浩賢、甘永傑主持的YouTube節目《浪談老事》訪問，親口剖白轉戰地盤的來龍去脈。（YouTube@ 輕鬆啲 HZD）

影市低迷再陷無戲拍困境 林耀聲為生計做地盤：唔想等機會

林耀聲17歲在球場被導演麥曦茵發掘，憑《烈日當空》出道即做男主角，惟其後經歷長達8年事業真空期，為免全職工作阻礙隨時請假試鏡及拍戲，多年來先後做過跟車、侍應、裝修、磨雲石及壽司學徒等逾30份散工，被封為「散工王」；直至2016年憑《點五步》彈起，及後在《風再起時》飾演少年版梁朝偉，更獲偉仔親讚「年青有為」。

然而近年本地影視市道低迷，林耀聲在《浪談老事》中坦言因無工開，決定「馬死落地行」為生計打拼：「因為真係市道差囉，冇工開囉，咁又唔想日日喺屋企等，唔想等機會囉，咁同埋都要食飯。呢個係好現實，無錯，就係為咗生存。」

林耀聲在《浪談老事》中坦言因無工開，決定「馬死落地行」為生計打拼：「因為真係市道差囉，冇工開囉，咁又唔想日日喺屋企等，唔想等機會囉，咁同埋都要食飯。呢個係好現實，無錯，就係為咗生存。」（IG@lamyiusing）

主動IG私訊吳浩康求職 林耀聲考牌入行：收錢舉鐵順便減肥

談及入行經過，他透露早年曾與吳浩康合作並留有聯絡方式，見對方近年轉型做地盤有聲有色，便鼓起勇氣在IG發訊息

林耀聲鼓起勇氣在IG發訊息，直接問吳浩康「有冇工開？」及「你嗰邊請唔請人？」對方隨即回覆指可以請人，但前提是要先考取「綠卡」（平安卡）及「工人註冊證」。他考牌後正式加入吳浩康的公司開工。（IG@ngdeep）

至於為何揀選地盤而非其他散工，林耀聲豁達表示全因自己平時有健身習慣：「嗰條bar又幾似我平時做gym嗰條 bar，咁我又去gym room舉鐵，咁我不如收錢舉鐵啦！呢個概念呀真係，真係呀，我真係順便減埋肥呀！」（IG@lamyiusing）

每日爬廿幾層樓梯開工10小時 林耀聲做半年暴瘦十多磅

事實上，地盤體力消耗遠超健身室。林耀聲9月時曾分享一張開工後全身濕透、沾滿污泥的自拍照，感嘆「地盤真係一個好好減肥同鍛練意志嘅好地方」。他在節目中進一步透露，由於部分工地當時尚未設有升降機，每日開工都必須徒步爬上廿幾層樓梯搭架，午飯時間再慢慢行落樓，食完飯又要咬緊牙關行返上去：「頂，跟住就真係當做運動。我做咗半年，我由差唔多150磅，去到依家我應該130幾磅！」

由於部分工地當時尚未設有升降機，每日開工都必須徒步爬上廿幾層樓梯搭架，午飯時間再慢慢行落樓，食完飯又要咬緊牙關行返上去，林耀聲說：「頂，跟住就真係當做運動。我做咗半年，我由差唔多150磅，去到依家我應該130幾磅！」（YouTube@ 輕鬆啲 HZD）

除了體能挑戰，地盤每日長達10小時的作息亦令他疲憊不堪。他分享自己每日清晨5時便要起床，8時準時開工至下午5時半收工，收工後往往累到連晚飯都吃不下，直接回家睡覺，翌日5點又再起床。

他分享自己每日清晨5時便要起床，8時準時開工至下午5時半收工，收工後往往累到連晚飯都吃不下，直接回家睡覺，翌日5點又再起床。（IG@lamyiusing）

遭地盤工友揶揄「大明星」 卻因一句「唔想再喺度見到你」暖入心

由大銀幕走入地盤，難免引來旁人目光。林耀聲直言在地盤確實遇過工友冷嘲熱諷：「咁有啲地盤佬就口臭，就講：『你大明星...』係囉，梗係有呢啲嘢。」不過，他同時亦在工地收穫了最窩心的支持：「因為我識裡面有一個真係識得我嘅fans，睇過我做戲，佢話：『你嚟咗呢度做呀？』跟住我話：『係呀係呀，我嚟呢度做呀。食飯搵食啫，我唔係放棄演員嘅。我會有戲拍，我都會走去拍戲嘅。』跟住佢講咗句好窩心嘅說話：『咁我真係唔想再喺呢度見到你。』跟住我話：『好喎，我都唔想喺度見到你。好希望下次你喺呢度睇返我喺大銀幕度，我請你睇戲。』」林耀聲感性表示，這番話對自己而言是莫大鼓舞：「嗰一刻其實係好鼓勵同好窩心。嗰刻其實我真係叫做馬死落地行，我其實都仲係有個演員嘅夢，我都仲想做演員，我喺度真係搵餐晏啫。」

林耀聲直言在地盤確實遇過口臭工友冷嘲熱諷：「你大明星…」（YouTube@ 輕鬆啲 HZD）