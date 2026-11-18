由兩大視后林夏薇、楊茜堯，連同視帝級人馬陳豪、馬國明、陳展鵬主演的TVB台慶劇《玫瑰戰爭》，自開播以來一直話題多多，而近日內地已率先播出大結局，劇中的「Big Boss」大反派亦揭盅，由林夏薇飾演的「黎綺雲」，繼《黑色月光》的奸角「卓慧雲」後，再一次演活心狠手辣的反派角色，其中日前在內地播出「黎綺雲」目睹黃庭鋒飾演的弟弟「黎天明」墮樓一幕，細膩的演出，欲哭無淚的虐心演技，獲得一致好評，更得內地網民洗版式讚好，有關林夏薇及「黎綺雲」瀏覽量一度高達過千萬，盡顯視后功架。

林夏薇。

林夏薇劇集尾聲強勢「爆出」

《玫瑰戰爭》在內地已播出大結局，由林夏薇飾演的「黎綺雲」，在劇集尾聲強勢「爆出」，無論是目睹弟弟「黎天明」死一幕，或是硬撼由楊茜堯飾演的復仇女王「夏無雙」，都成為內地網民的討論熱話，其中日前播出她目睹弟弟身亡，由驚悉到逐步行近屍首，繼而悲傷抽蓄，再抱起弟弟屍首爆喊，情感一步一步轉變，層次分明，演技精湛，而鏡頭一轉，林夏薇緊接在停屍間，望着弟弟冰冷的屍體，眼神恨意十足又難掩悲痛，雖然未發一言，但卻流露出陣陣的肝腸寸斷，短短五分鐘的演出，睇到觀眾心痛不已，非常虐心。

林夏薇在劇集尾聲成功跑出。（劇集截圖）

林夏薇在停屍間短短五分鐘的演出，睇到觀眾心痛不已，非常虐心。（劇集截圖）

內地社交網洗版式讚好

林夏薇在劇中面對至親離去，既痛且恨的演技在內地社交網引來洗版式讚好。觀眾留言激讚林夏薇視后演技出色：「薇薇演得超棒」、「看得心都碎了 薇薇的眼神真得太有戲了，心疼綺雲」、「這一分多鐘，絕對是薇薇今年劇集演技高光時刻」、「看到這里真的哭了，代入感太強，特別是擁天明的時候，爆哭」、「薇薇在劇中的哭戲表現力確實非常出色」、「今次薇薇憑黎綺雲攞視后，冇人反對，實至名歸。」