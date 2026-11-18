「天王嫂」方媛（Moka）2017年與年紀比她大22歲的天王郭富城結婚，婚後方媛先後誕下現年9歲的大女郭詠希（Chantelle）與7歲的二女郭詠萱（Charlotte），以及快1歲的細女郭詠心（Cheryl），一家五口生活幸福愉快。大女和二女今年9月被爆入讀「IB狀元搖籃」滬江維多利亞學校（VSA），一年豪擲40萬港元，除了城城要搵奶粉錢外，方媛亦努力經營社交媒體，更親自拍片賣奶粉尿片。

郭富城與方媛慶祝結婚9周年。(方媛小紅書)

方媛豪宅廚房賣奶粉。（小紅書@方媛Moka）

方媛分享健身日常曬馬甲線

不時在社交平台分享日常點滴的方媛，昨晚（17日）分享了自己的健身片段及常規訓練，教大家如何練出緊緻線條及飽滿的臀形。她透露當了母親後，大部分時間和精力都以三個女兒及家庭為主，但慢慢發現如果一直都將自己放到最後的話，整個人的狀態會變得更疲憊，所以再忙都好，都會抽出時間來健身。片中方媛穿上黑色運動內衣及緊身褲專心訓練，全身可謂零贅肉，更大曬緊緻的馬甲線，自律的好身材確實令人羨慕。

方媛透露再忙都好，都會抽出時間來健身。（小紅書）

方媛分享健身日常。（小紅書）

方媛大方展示纖瘦好身材。（小紅書）

方媛落力操Fit。（小紅書）

方媛全身零贅肉。（小紅書）

網民羨慕方媛誕三胎猶如少女

方媛的健身片段火速引起熱議，其緊緻身材令大批網民羨慕，更有人認為除了後天努力健身之外，方媛應該同時是天生擁有易瘦體質：「為什麼生了三胎還可以身材這麼好啊，到底是為啥啊，真的很不明白」、「很自律 厲害」、「生了三個能保持這麼好」、「看起來像少女身材」、「真的生了三胎嗎？」、「三胎猶如少女」、「本身都已經很瘦」、「」「這就是單純的瘦吧」。

方媛的健身片段火速引起熱議，其緊緻身材令大批網民羨慕。（小紅書）

網民羨慕方媛誕三胎仍像少女。（小紅書）