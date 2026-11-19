現年47歲的TVB藝人姚兵近年憑《中年好聲音4》再度受到關注，近日他接受YouTube頻道「橙色大笨象 Orange Elephant」專訪，大談入行以來的幕後辛酸。姚兵在訪問中罕有剖白經濟困境，更公開感謝太太多年來不離不棄，在經濟上全力支持自己追夢 。

姚兵以「白羊君」的蒙面身份參加《中年好聲音4》，獲得第17名。(盧振輝 攝)

零收入無家用 靠太太「儲私己」接濟

姚兵在節目中直言，做「乖男人」不出外應酬，導致近年幾乎「搵唔到咩錢」。他坦承這幾年從未拿過一毫子回家，全靠太太一直幫他儲錢及在經濟上支持，甚至每個月反過來給他「零用錢」使 。他感性表示，太太的實際行動令他非常感動，認為這才是最真實的支持，並指太太至今依然在背後默默撐住自己。

姚兵在訪問中直認沒有給過一毫子家用。（截圖）

姚兵公開感謝太太多年來不離不棄，每月反過來給他零用錢支持他繼續追夢。。（截圖）

感謝愛妻陪捱 由寧波來港不離不棄

談及夫妻相處，姚兵指二人從未婚到結婚，由寧波走到香港發展，太太一直陪伴在側 。他坦言在自己追夢的艱難時期，對方其實隨時都可以選擇分手，但太太卻選擇一路同行，令他十分感激，更在鏡頭前向太太公開致謝 。

姚兵育有一子。（IG/@yaobing888）

演藝路滿途荊棘 曾被導演爆粗兼萌生離巢念頭

除了經濟壓力，姚兵亦在訪問中分享了不少入行血淚史。他憶述當年由歌手轉型做主持及演員，因廣東話不靈光加上缺乏經驗，曾被香港及內地導演當眾大聲責罵甚至爆粗 。此外，他透露簽約TVB後曾有長達十多年幾乎沒有唱歌機會，主力擔任主持令他感到失去激情，一度萌生離開TVB的念頭，幸好最終透過《星夢傳奇》及《中年好聲音4》重拾舞台。

姚兵唱《你不在》表現失準。（公關提供）

姚兵同TVB一度斷了聯絡。(胡凱欣 攝)

姚兵入行20年。(胡凱欣 攝)

姚兵就咩都識，但唔太精。(胡凱欣 攝)

一班動物歌手好友包括羅天宇、莫家淦、姚兵和黃建東特別預備了蛋糕，為周志康慶生。（公關提供）