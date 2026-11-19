現年42歲的向佐是影視大亨向華強及太太陳嵐的大仔，早年曾參與過不少電影，包括《封神傳奇》、《霍元甲》、《投名狀》等。近年向佐在內地發展，驚覺穿女裝示人有市場，成功掌握流量密碼的他愈撈愈掂，人氣急升，又現身細佬向佑直播間吸金。向佐為了搵錢，與太太郭碧婷和一雙兒女長期分居，近日更轉戰非洲市場，大騷法語。

向佐一家人。（向太微博圖片）

向華強一家四口家庭照。（微博＠向佐JackyHeung）

向佐苦練法語戰非洲

向佐在內地發展愈來愈順利，近日更遠道飛往非洲塞內加爾。向佐飛之前已自學苦練法語，不過向佐學的法語是「你奶奶在桌子上跳舞」及「你是一匹馬嗎？」相當搞笑。向佐在機場不忘苦練法文，飛到塞內加爾後，他到當地市場以法語打招呼和買帽，講得有模有樣，雖然他學的只是基本法文，但足見向佐誠意！不少網民都激讚向佐好學又討喜，「很厲害」、「說真的他有點讓人討喜的」。

向佐穿白色毛毛外套現身紅地毯。(微博圖片)

向佐表示與郭碧婷兩人挺好的。（向佐微博圖片）

向佐曾揭原生家庭問題 向太放狠話不分遺產予兒子

向華強和向太（陳嵐）身家豐厚，外界估計兩人坐擁500億港幣遺產。惟向太曾拍片批評兩兒子向佐及向佑都沒有做生意的才能，不會讓他們繼承家業，將來打算把公司賣盤套現，成立一個信託基金，並直接分配給第三代的孫輩，這個決定也得到先生向華強的支持，她說：「其實立遺囑真的是，我愛給誰多就是給誰多嘛，這是我賺來的錢，我的決定就是不分給第二代，向佐、向佑都沒有，直接留給你們的下一代，第三代。我該給的我都給了，就是你們要拍電影的要創業的，我都給了。我要確保我的第三代要富養的長大，孫女孫子都要富養，那我們就開心了。」

而向佐去年亦曾在內地綜藝《主咖和Ta的朋友們》揭原生家庭問題，他不避諱地講述了自己的「困境」，指父母起點太高，並笑言：「我搞成這個樣子，真的不要怪我，我原生家庭有問題，你知道嗎？說到我爸，『電影教父』，我媽『港圈教母』，我，教子無方。家庭起點太高了，留給我的就這麼一條下坡路，我走得太順了。」其後他更表示早年因一切過於順遂而經歷了「爆炸、撕裂、下墜」，並自嘲：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎，但我們家啥都不怕。」

向佐苦練法語。（抖音@向佐）

隨時隨地練習。（抖音@向佐）

不忘揹女裝手袋。（抖音@向佐）

機場練武。（抖音@向佐）

在非洲市場購物大獲成功。（抖音@向佐）