現年84歲的資深藝人盧海鵬（鵬哥），近年因健康問題減少幕前演出，生活趨向低調，閒時多與圈中好友相聚及保持運動習慣。日前，資深傳媒人兼好友「Ng Lai Chu珠女」在小紅書上載多張飯局合照，並留言寫道：「盧海鵬兒子即將飛回加拿大、今日相約聚會🌈」。

資深藝人盧海鵬日前與即將飛返加拿大的兒子及好友聚會餞行，鵬哥精神奕奕。（小紅書圖片）

父子罕有同框 展露慈父笑容心情大靚

從曝光的照片所見，當日一眾好友齊聚一堂為鵬哥兒子餞行。身穿便服的鵬哥雖然滿頭白髮，但面色紅潤、精神飽滿，對着鏡頭展露招牌笑容，心情大靚。而即將離港返加的兒子亦陪伴在側，父子二人罕有同框，場面溫馨。

鵬哥兒子即將結束行程返回加拿大，一眾好友特此相約食飯送行。（小紅書圖片）

早年為搵食聚少離多 曾直認關係生疏感愧疚

向來予人硬朗、幽默印象的鵬哥，過往在受訪時曾罕有剖白父子情。由於早年忙於拍劇及登台搵食，鵬哥與子女聚少離多，家人亦早年移民加拿大生活，令他多年來一直獨居香港。鵬哥曾坦言年輕時只顧工作，忽略了對子女的陪伴與照顧，對此心懷愧疚，更直言與子女之間因長期分隔兩地，關係一度較為生疏，彼此亦不擅長將愛意掛在嘴邊。

盧海鵬父子神態極相似。（抖音＠盧海鵬開咪）

經歷健康考驗更懂珍惜 抽空相聚修補關係

不過，隨着年紀漸長，鵬哥經歷過通波仔手術及眼疾等健康考驗後，更加珍惜與家人相處的時光。近年每逢子女返港探親，鵬哥都會放下手頭事務抽空陪伴，享受天倫之樂。今次趁兒子離港前夕與好友聚首一堂，足見父子感情已大有改善，關係融洽。