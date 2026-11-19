現年47歲的梁烈唯（曾改名梁競徽）曾獲TVB力捧，先後奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」，演技早已獲得肯定。2025年約滿邵氏後，他以自由身接工作，將重心轉向內地及馬來西亞市場，近年與沈震軒、高鈞賢、黃長興及黃嘉樂組成「好犀利男團」（Give Me Five），梁烈唯擔正C位。梁烈唯多年來吸金不斷，原先住在深井碧堤半島，其後於2024年遷至價值逾千萬元的烏溪沙海景豪宅居住，身家豐厚。近日他接受內地抖音博主「Midu Yang在美國」訪問，驚揭直播帶貨薪酬內幕！

梁烈唯曾獲TVB力捧，先後奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」。（截圖）

梁烈唯好大隻！（小紅書照片）

梁烈唯驚揭直播帶貨薪酬內幕

梁烈唯近日接受「Midu Yang在美國」訪問，兩人一邊行杭州西湖一邊聊天。梁烈唯談到有人問做直播帶貨是為了賺錢，梁烈唯直認不諱要養家，他說：「是啊，我要賺錢的，工作不是就賺錢嗎？賺錢不就是我們要養家好啊，想要我們自己的生活，可以有選擇，我覺得很正常。」

登台。（微博/@梁烈唯is梁競徽）

梁競徽改回舊名梁烈唯，宣布與高鈞賢、黃長興、沈震軒、黃嘉樂組成「好犀利男團」。（抖音）

梁烈唯。（抖音）

被問到直播是否比拍戲更好搵，梁烈唯直言：「就看你的能力了。如果那一場你賣得很好，或者你是體量很大的主播，那肯定一次直播可能就抵你......好像我們那麼普通的演員，利益可能是我們拍幾部戲的價格了。」

梁烈唯努力搵錢養家。（直播截圖）

梁烈唯曾騷契媽送過千萬勞斯萊斯兼70萬勞力士

梁烈唯主力照顧內地市場，不時受邀登台及出席商演活動，吸金力強，每次均大受觀眾、尤其是受女粉絲的歡迎。他近年直播帶貨，兼投資副業開鐘錶店及車行等，曾在生日收到契媽送上一架價值過千萬的勞斯萊斯庫里南（Rolls-Royce Cullinan），又試過在小紅書曬出估值逾70萬的勞力士（Rolex）「白金隕石面地通拿」，近年又搬入千萬新屋，生活十分富貴。

曾嘆開戲少被迫直播帶貨養家吐辛酸

不過梁烈唯曾爆慘蝕6位數。2024年他在TVB節目《今晚乜都拗》中自爆投資失利，所以生意加埋虧損6位數字，並退股離場。他曾吐露工作辛酸，自言與直播帶貨相比較喜愛拍劇，但礙於經濟不景氣，少人開戲，梁競徽嘆為養家沒有選擇，他直言：「一個負責任嘅男人就係即使你唔鍾意做嘅嘢，你都會為咗你嘅家庭付出。」梁競徽認為真男人應是看有「幾捱得」，又自我勉勵：「養妻活兒男人天職，妻兒安好，再難我也做到」。網民留言支持：「甚麼賺錢做甚麼，很正常，都要養家糊口」。

然而早前在TVB高層樂易玲生日派對上，歌手周吉佩送贈的Labubu花束不翼而飛，網民憑線索將矛頭直指梁烈唯，樂易玲隨後接受訪問作出回應，她不願透露涉事者姓名，並澄清這只是一場誤會，並非大家所說的「偷竊」，對方隨後將裝飾好的花束送回她的辦公室，但這一事掀起大家對梁烈唯經濟狀況好奇不斷。

梁烈唯認返工為搵錢。（抖音@Midu Yang在美國）

梁烈唯揭直播帶貨薪酬分分鐘比拍幾部戲的人工還多。（抖音@Midu Yang在美國）

梁烈唯透露直播帶貨都幾好搵。（抖音@Midu Yang在美國）

梁烈唯為養家要直播帶貨。（直播截圖）

梁競徽a.k.a梁烈唯喺劇中成日搞事。

梁烈唯在TVB拍了不少電視劇。（TVB截圖）

梁烈唯熱愛拍戲。（電視截圖）