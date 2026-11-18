視后蔡少芬（Ada）與內地武打男星張晉於2008年結婚，婚後育有兩女一子，一家五口幸福美滿。近日兩人的細仔張樂兒（魚蛋，Joey Zhang）迎來7歲生日，一家人齊聚為魚蛋慶生，場面溫馨。蔡少芬更在社交平台公布喜訊，原來魚蛋在學校參加「閱讀週」服裝大賽，憑着蔡少芬親自設計製作的創意服飾勇奪一年級組別最佳服裝獎，令她開心不已！

蔡少芬與老公張晉結婚多年。（IG＠adachoi9800）

恩愛。（微博@蔡少芬）

魚蛋7歲生日！（微博@蔡少芬）

魚蛋7歲生日！（微博@蔡少芬）

大搞Party慶祝。（微博@蔡少芬）

蔡少芬DIY粉紅戰衣 7歲細仔勇奪「最佳服裝獎」

蔡少芬在社交平台曬出與囝囝的合照，並寫道：「真的太開心，雖然只是學校一個開心的活動，但媽媽為佢設計嘅竟然可以攞到獎，仲有小禮物！真係覺得好大嘅安慰🤣🤣🤣🤣佢又開心，又有咁好嘅回憶！感恩！」相中所見，魚蛋就讀的國際學校日前舉辦「2026 Literacy Week Book Character Parade Costume Contest（2026閱讀週書本角色巡遊服裝比賽）」，為配合科普繪本《Young Zoologist: Axolotl（小小動物學家：墨西哥鈍口螈／六角恐龍）》，蔡少芬親自操刀，以粉紅色卡紙及泡棉紙為兒子打造出一套極具立體感的套裝，手工極為精巧！而這套創意戰衣最終成功讓魚蛋順利奪得一年級組別的「Best Costume Grade 1（最佳服裝獎）」！

最佳服裝獎！（IG＠adachoi9800）

鬼馬。（微博@蔡少芬）

大搞Party慶祝。（微博@蔡少芬）

基督教國際學校（ICS）成星二代搖籃

據知蔡少芬兒子魚蛋目前就讀位於沙田石門的「基督教國際學校」（International Christian School，簡稱 ICS），2026/2027年度學費由$96,400至$212,500不等，當中小學部（小學預備班至五年級）學費為$156,500。該校是本地著名的星二代學校，毛舜筠、吳綺莉、張柏芝、姚嘉妮、周家蔚的子女均在ICS就讀，學校提供美國進階先修課程（Advanced Placement，AP），學生能自由選修想讀的科目，且可以分階段應試，升學壓力相對較小。另一方面，學校亦強調全人教育、德育發展（Holistic Education），提供豐富的藝術、音樂與表演課程，發掘學生潛能。

溫馨。（微博@蔡少芬）