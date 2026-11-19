現年35歲、已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來都有「最美千金」的美譽。她於2023年與內地男星竇驍在峇里舉行世紀婚禮，正式升呢做人妻。不過婚後超蓮並未有翹埋雙手做少奶奶，反而繼續積極發展個人事業，除了經常在社交平台拍攝短片分享日常生活與工作花絮外，更參演電影拍攝及頻頻出席品牌活動，事業心極重。

賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda）。（微博@何超蓮Laurinda）

何超蓮一直保持Fit爆身材！（IG@laurinda_ho）

何超蓮樣子甜美，散發高貴氣質。（小紅書@何超蓮）

何超蓮被近距離懟臉拍依然保持微笑

日前（16日）何超蓮現身上海出席時尚品牌的2027春夏時裝大騷，期間有一位內地婦人拿著手機，向坐在前面的超蓮求合照。當超蓮擰轉面，看到婦人的電話還未準備好，加上時裝騷似乎即將開始，所以超蓮並沒有理會。其後該婦人更近距離懟臉拍超蓮，場面尷尬，不過最後超蓮亦禮貌地完成合照。

何超蓮現身上海出席時尚品牌的2027春夏時裝大騷，期間有一位內地婦人拿著手機，向坐在前面的超蓮求合照。（小紅書）

原本正在拍攝的何超蓮突然被婦人求合照，都感到驚訝。（小紅書）

其後該婦人近距離硬拍超蓮。（小紅書）

何超蓮依然保持鎮定。（小紅書）

網民批婦人舉動非常無禮

雖然婦人最後得償所願與超蓮成功合照，但整個過程都被網民拍了下來，更被分享到社交平台，片段隨即引起關注。有大批網民斥片中的婦人近距離懟臉拍超蓮非常無禮，更指：「她不尷尬，我反而挺尷尬」、「隔離個女人咁冇修養冇禮貌嘅？好似冇經人同意就咁影相，好討厭」、「selfie完唔夠，仲要隊到咁埋影人地真係好」、「攝石人呢個名詞行得太前」、「就不是一個層次的人」、「冇教養的人」、「直接近拍真無禮貌」。

雖然婦人最後得償所願與超蓮成功合照，但整個過程都被網民拍了下來，更被分享到社交平台，片段隨即引起關注。（小紅書）

網民更一直大讚超蓮的反應，面對被近距離懟臉拍，依然保持微笑。（小紅書）

超蓮獲讚有教養

網民更一直大讚超蓮的反應，面對被近距離懟臉拍，依然保持微笑：「教養好」、「何超蓮現場狀態實在太好了，脾氣和教養也真的好」、「不得不說何生的仔女都很有禮貌有教養。」、「何小姐好慘 成日要對住d咁既人」。不過有網民認為，該婦人應該是電話的鏡頭還未調校好，才會導致出現尷尬場面。