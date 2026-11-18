明天就是一年一度的無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶》！在這個見證香港電視界盛事的大日子，最適合回顧陪伴無數香港人成長的經典佳作。TVB 歷年來出產過無數劇集，但要真正被奉為「神劇」，絕對不能單憑主觀感覺。適逢台慶前夕，我們以歷史收視數據、得獎紀錄以及社會現象等客觀指標，為大家盤點十套 TVB 有史以來的殿堂級神劇。究竟哪十部作品能夠經得起時間考驗，成為無可取代的電視神話？立刻與大家一同重溫！



10. 《天與地》（2011）：全港首部由市民票選的「最佳劇集」

《天與地》於2011年末播出，憑藉極具深度的劇本與大膽創新的破格題材，在網絡上引發極大迴響。在2012年的《萬千星輝頒獎典禮》上，該劇在首度實行的「全港市民一人一票」機制下，以近8萬票的最高票數擊敗眾多高收視對手，成功奪得「最佳劇集」，被業界及觀眾公認為破格神劇。

第十位－《天與地》（2011）。（電視劇照）

9. 《巾幗梟雄》（2009）：金句唱頌全城的橫掃獎項巨作

由李添勝監製的《巾幗梟雄》在2009年毫無懸念地奪得「最佳劇集」，男主角黎耀祥與女主角鄧萃雯憑藉「柴九」及「四奶奶」雙雙封帝后，黎耀祥更在同晚破紀錄連奪三個獎項。「人生有幾多個十年」更成為香港電視史上最具傳播力、至今仍被廣泛引用的金句。

第九位－《巾幗梟雄》（2009）。（劇照）

8. 《溏心風暴之家好月圓》（2008）：平紀錄的50點收視與大滿貫之作

2008年播出的《溏心風暴之家好月圓》平均收視達36點，大結局最高收視達到50點，追平了《男親女愛》與《大長今》的最高紀錄。該劇在當屆頒獎禮上勇奪「最佳劇集」，男主角夏雨及女主角米雪雙雙奪得視帝、視后寶座，同時包辦最佳男女配角獎，是TVB史上極少數的大滿貫作品。

第八位－《溏心風暴之家好月圓》（2008）。（《溏心風暴之家好月圓》劇照）

7. 《金枝慾孽》（2004）：宮鬥劇的開山鼻祖與收視大贏家

作為華語影視圈宮廷鬥爭劇的先驅，《金枝慾孽》在2004年播出時引發全城熱話。該劇在當年的頒獎典禮上橫掃多個重要獎項，林保怡及黎姿分別憑此劇奪得最佳男女主角，同劇的鄧萃雯與陳豪亦奪得「我最喜愛的實力非凡男女藝員」大獎，是收視與口碑兼備的客觀經典。

第七位－《金枝慾孽》（2004）。(網上圖片)

6. 《尋秦記》（2001）：華語影視圈「穿越劇」的開山鼻祖

2001年播出的台慶劇《尋秦記》改編自黃易同名小說，是華語電視界公認的穿越劇先河。男主角古天樂憑藉完美演繹現代人回到戰國時代的「項少龍」，繼1999年《刑事偵緝檔案IV》後二度勇奪《萬千星輝賀台慶2001》「本年度我最喜愛的男主角」（視帝）。其龐大的影響力更促使原班人馬在二十年後開拍電影版，是極少數能橫跨影視兩大領域的電視作品。

第六位－《尋秦記》（2001）。（網上圖片）

5. 《男親女愛》（2000）：創下最高50點收視神話

由黃子華與鄭裕玲主演的處境喜劇《男親女愛》在2000年播出，創下了非黃金時段高達50點的最高收視紀錄（即超過300萬人同時觀看），這項紀錄在香港電視史上極難被打破。女主角鄭裕玲更憑此劇成功奪得當年的「本年度我最喜愛的女主角」（視后）。

第五位－《男親女愛》（2000）。（YouTube@TVB USA Official）

4. 《創世紀》（1999）：耗資億元製作的跨世紀百集鉅製

作為迎接千禧年的跨世紀長劇，《創世紀》是TVB史上耗資最龐大的劇集之一（兩輯共106集，總製作費高達約1.5億港元，開創港劇天花板）。。此劇不僅集結了當時全台最頂尖的陣容，其極具深度的商戰劇本更經得起時間考驗。2016年於深夜時段重播時，創下最高近40萬觀眾熬夜追看的深夜收視紀錄，客觀數據反映其無可取代的神劇地位。

第四位－《創世紀》（1999）。(劇集截圖)

3. 《難兄難弟》（1997）：開創頒獎禮歷史的首屆最佳劇集

1997年播出的懷舊喜劇《難兄難弟》是TVB首屆《萬千星輝頒獎典禮》（當時名為萬千星輝賀台慶）的「最佳劇集」得主。男主角羅嘉良憑藉演繹「李奇」一角，成功奪得TVB歷史上首位「最佳男主角」（視帝），為TVB劇集確立了極具代表性的歷史里程碑。

第三位－《難兄難弟》（1997）。（劇照）

2. 《大時代》（1992）：引發跨界別「丁蟹效應」的股市神劇

1992年播出的《大時代》不僅是無綫電視25週年台慶劇，更在現實世界創下獨一無二的客觀紀錄——男主角鄭少秋飾演「丁蟹」一角後，每逢其主演劇集播出，香港股市往往會出現下挫。此現象被國際財經界及證券分析師廣泛稱為「丁蟹效應」（Ting Hai Effect），是香港電視史上唯一能對真實金融市場產生跨界別心理影響的現象級神劇。

第二位－《大時代》（1992）。(《大時代》劇照 )

1. 《義不容情》（1989）：官方數據認證「全球最多華人收看」

1989年播出的《義不容情》由黃日華、溫兆倫及劉嘉玲等主演，收視席捲中港台及海外市場。在1995年無綫電視28週年台慶上，該劇憑藉龐大的海外錄影帶發行量及實際播映數據，獲官方頒發「全球最多華人收看的電視劇集獎」，以絕對客觀的歷史數據奠定其在華人影視圈的神劇地位。