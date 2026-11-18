Angelababy（楊穎）一向是韓國天團BIGBANG的忠實粉絲，過去曾多次飛往各地捧場。近日BIGBANG香港站演唱會於啟德主場館舉行，Angelababy亦相約兩位閨密一起入場狂歡！雖然近年在內地演藝圈轉趨低調，但Angelababy的行頭依然極盡奢華，一身名牌造型總值過百萬，貴氣逼人！

Angelababy（楊穎）。（微博@angelababy）

Fit！（微博@angelababy）

Angelababy活動生圖流出，引發外界對她臉部細微紋路的討論，甚至出現「顯老」等評論。（微博圖片）

Angelababy疊戴Chrome Hearts × Mikimoto珍珠頸鏈 總值過百萬

當晚Angelababy心情大靚，與閨密舉起V字手勢自拍，笑容甜美，皮膚白滑緊緻，少女感十足。向來鍾情潮流品牌Chrome Hearts（克羅心）的Angelababy，當晚全套行頭幾乎出自該品牌，全身造型總值驚人，當中她頸上同時佩戴兩條「Chrome Hearts × Mikimoto」聯乘系列珍珠頸鏈，短款價格為68,550美元（約537,842港元），長款流蘇設計參考價為85,300美元（約669,263港元），單是兩條頸鏈總值已超過120萬港元！再加上服飾及長靴，整套追星造型價值不菲！

Angelababy準備入場。（影片截圖）

Angelababy一身造型過百萬！（小紅書圖片）

短款價格為68,550美元（約537,842港元）。（網上圖片）

長款流蘇設計參考價為85,300美元（約669,263港元）。（網上圖片）

Angelababy曾因睇「瘋馬秀」事業大受打擊 主力留港及海外發展

Angelababy早年憑混血長相及日系造型走紅，轉戰內地後人氣有增無減，躋身一線小花行列，但2023年因被影到在法國巴黎觀看BLACKPINK成員Lisa的「瘋馬秀」演出後，事業一度停滯，演藝事業及綜藝曝光率大受打擊。近年Angelababy逐步重回香港及海外時尚圈發展，積極出席國際品牌活動。今次Angelababy低調現身BIGBANG香港演唱會盡情追星，狀態依然保持在巔峰水平！

生日快樂！（微博@angelababy）

Angelababy。（微博@angelababy）

零跌Watt！（微博@angelababy）

零跌Watt！（微博@angelababy）