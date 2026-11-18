現年44歲的謝賢與狄波拉細女、謝霆鋒胞妹謝婷婷，自2019年無預警宣布誕下大女Sara後便淡出娛樂圈，長期定居加拿大溫哥華專心相夫教子。雖然久未在港露面，但謝婷婷投資眼光獨到，在港持有物業作長線收租。近日市場消息指，她名下位於跑馬地山光道7A號THE ASTER的一個2房連平台特色戶成功租出，呎租更創下屋苑新高。

謝婷婷今年7月曬出一輯婚照，並寫道：「Year One. ♾️ The four of us.」正式向外界宣告，早於去年已與Mathew結婚。（IG@jennifertsetingting）

好幸福。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷一直十分保護一對子女，鮮有公開正面照。（IG@jennifertsetingting）

據資料顯示，該低層連平台特色戶實用面積581平方呎，採2房間隔，外連約593平方呎特大私人平台，向北望樓景。單位最新獲外區客以每月4.4萬元承租，折合實用呎租約76元，創該屋苑呎租新高。翻查紀錄，謝婷婷於2024年3月斥資1,710.6萬元一手購入該單位，同年9月曾以每月4.1萬元租出；持貨約兩年，是次新租金較舊租加價3,000元，升幅達7%，令她穩享逾3厘租金回報，在加國湊仔依然月月有數萬港元被動收入落袋。

謝婷婷近年定居加拿大專心相夫教子，雖然淡出幕前，但投資眼光依然獨到。（IG@jennifertsetingting）

除了投資有道，謝婷婷的家庭生活亦相當美滿。她於今年7月在社交平台驚喜宣布，早於去年已在溫哥華島與任職大型家具連鎖品牌北美區零售總監的外籍型男Mathew秘密結婚一周年，並公開挺巨肚穿低胸婚紗的浪漫婚照。去年7月，她更為老公再誕下細仔Brooklyn Milne，與大女Sara湊成一個「好」字。

活力十足！（IG@jennifertsetingting）

慶祝加拿大感恩節曬全家福。（IG截圖）

成功衛冕冠軍！（IG截圖）

謝婷婷在情人節公開與男友的合照。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷自幼是網球健將。（IG@jennifertsetingting）

網球健將！（IG@jennifertsetingting）

曾奪得女子雙打40歲組別冠軍！（IG@jennifertsetingting）

勁！（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷奪得網球大師賽MT700女子雙打40歲組別冠軍！（IG截圖）

大住肚都繼續打網球。（IG截圖）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting）