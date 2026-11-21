馬來西亞唱作歌手張與辰憑藉《中年好聲音3》奪得亞軍後人氣急升，並正式移居香港重啟樂壇之路。然而風光背後，他卻走過一段長達二十餘年的血淚歷程。近日張與辰接受網上頻道《有艇搭》訪問，罕有剖白童年家庭破碎、在台遭詐騙至戶口僅剩百元、一度患上重度抑鬱症兼失聲的黑暗歲月，更坦言原本打算在 2026 年徹底退居幕後返鄉幫手做點心生意。

張與辰近日接受網上頻道《有艇搭》訪問，罕有剖白過去二十年的血淚奮鬥史。（影片截圖）

童年家貧遭嚴重欺凌 曾做鋸木工斷指險毀音樂夢

張與辰在馬來西亞單親家庭長大，兒時因父親沉迷賭博、酗酒及家暴導致離家出走，全靠母親到夜場駐唱養家，一家人最窮時曾試過「一碗粥四個人分」，甚至要不停搬家躲避債主。由於母親的職業遭鄰居歧視，他在學校亦飽受欺凌，包括被撕毀課本、綁在籃球架上，甚至遭同學塗抹驅風油弄傷眼睛。年輕時為分擔家計，他曾任職髮廊及鋸木工場，期間發生嚴重工傷導致手指斷裂，幸好及時醫治，未有影響日後彈琴的靈活度。

談及童年單親成長及遭同學欺凌的經歷，張與辰感恩母親給予滿滿的愛。（影片截圖）

雖然自幼缺乏父愛，但張與辰在訪問中感恩母親給予滿滿的愛，並透過信仰填補內心空缺：「雖然屋企冇咗爸爸呢個角色，不過媽咪照顧我哋照顧得非常好，唔會令我哋覺得缺乏愛。」重提與母親最難忘的回憶，他笑言小時候常在電視看到迪士尼樂園廣告，母親總會哄他說「你乖啲我就帶你去玩」，長大後他來港發展，終於由自己帶母親圓夢：「唔係你陪我啦，係我陪你，等我帶你去睇一下你細個話要帶我去嘅地方，嗰張喺城堡面前嘅相，對我嚟講係一個好快樂嘅回憶。」

台北遇詐騙集團戶口剩百元 赴韓特訓兩度入院失聲患抑鬱

張與辰於 2015 年前往台灣尋求突破，卻迎來人生最黑暗的低谷。他憶述當時誤信詐騙集團，令自己與投資者的金錢全數被捲走，當時身在廈門的他甚至一度走投無路，銀行戶口連一百元也提不出來。其後他代表馬來西亞赴韓國參加選秀特訓，卻因地獄式訓練導致喉嚨嚴重受損兩度入院，偏偏節目播至第 3、4 集便突然腰斬，令他連獎金都化為烏有。

回憶 2015 年在台北遭詐騙集團捲款兼失聲，張與辰坦言當時患上重度抑鬱症，猶如活在幽谷。（IG截圖）

事業、經濟與失聲的三重打擊，令張與辰陷入重度抑鬱症，發病期間更曾出現撞牆等自殘行為，即使依賴安眠藥與鎮定劑亦無法入睡。他形容當時猶如「活在死蔭的幽谷裏面」，甚至質疑自己：「點解鍾意唱歌呢件事情，會換來我咁多痛苦呢？明明係一件好快樂嘅事情。」

獲戴佩妮借錢度難關 原定2026年返馬來西亞做點心生意

身處絕境之際，張與辰選擇尋求專業醫療協助及透過信仰尋求平靜，並獲得音樂人王治平及同鄉歌手戴佩妮伸出援手。他透露戴佩妮不僅借錢助他解決租屋燃眉之急，更一語點醒他：「佢問我『其實你真係想做啲乜嘢呢？』我話我淨係想唱歌。佢話『咁你喺餐廳、喺街頭都係唱歌㗎，點解唔淨係唱歌就夠呢？』」這番話令張與辰驚覺自己真正想做的是「音樂」而非單純唱歌，於是聽從建議轉戰幕後寫歌及製作，靠版稅與製作費逐步還清債務。

張與辰資助66位基層學童 。（盧振輝攝）

張與辰資助66位基層學童 。（盧振輝攝）

臨近 40 歲之際，張與辰原本心灰意冷，打算在 2026 年 3 月離開台北返回馬來西亞幫家人打理點心生意，退居幕後。他在節目中坦言：「本身諗住唔再做音樂，覺得玩咗咁耐都夠啦，返去幫下屋企人嘅生意，得閒先寫下歌。」然而在作曲人好友極力勸說下，他最終在報名截止前最後一刻遞交《中年好聲音3》表格，抱著「只想再唱一次給大家聽」的心態參賽並奪得亞軍。走過二十年高山低谷，張與辰感觸表示：「有時候必須要經歷好多苦難，你先至會學識成長，先至會更加珍惜後面所得到嘅每一樣嘢。」