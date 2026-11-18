【懶人包｜活春宮／不雅影片／ #聽海浪】2026年11月中旬，香港網絡平台廣泛流傳一段被網民稱為「聽海浪事件」的影片。事件由一宗未成年學生偷拍風波引起，隨後因原唱歌手赴事發地點打卡的舉動，演變成娛樂圈的公關災難。



事件起因與影片內容

據悉事發於2026年5月，兩名身穿校服的中學生情侶在土瓜灣海心公園海心亭外海邊作出親密及不雅行為，過程被不明人士從旁偷拍。該影片於同年11月開始在Threads及連登討論區等網絡平台被大量轉發，引起社會廣泛關注。

某海邊位置有一對穿上校服的男女，當眾作出性行為動作。（Threads影片）

「聽海浪」命名由來

影片上傳者在發布片段時，加入了由香港獨立歌手Byejack與Midnight海倫合唱的歌曲《聽海浪》作為背景音樂。隨著偷拍片段在各大社交平台被廣泛傳閱，該首歌曲隨之成為網絡熱搜關鍵詞，傳媒及網民亦因此將此案統稱為「聽海浪事件」。

海邊位置有一對穿上校服的男女，面對面站立攬抱，搖動身體作出性行為動作。（Threads影片）

原唱歌手Byejack背景大起底

捲入今次風波的《聽海浪》原唱Byejack，現年28歲，原名徐浩生，出生於加拿大，曾就讀香港傳統名校聖若瑟書院，並畢業於香港城市大學媒體與傳播系（Department of Media and Communication）。在以歌手身份出道前，他曾以藝名「Hijack」活躍於Beatbox（節奏口技）界，並連續三屆贏得「香港Beatbox大賽」冠軍。其後他轉型投入音樂創作，將藝名改為反義詞「Byejack」寓意重新出發。2022年他曾簽約加盟香港華納唱片正式出道，至2024年約滿離開，其後創立個人品牌並以獨立歌手身份繼續發展。

原唱歌手Byejack。（IG@byejackk）

警方拘捕與教育局回應

由於片段明確涉及未成年人士的不雅行為，事件隨即引起執法部門及教育界的極大關注。警方主動介入調查後，以涉嫌「向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為」拘捕了一名涉案的17歲少年。同時，教育局亦對外發出聲明，表示對事件極度關注，並指出涉事校方正嚴肅跟進相關情況，為學生提供適切輔導。

另一段影片看到，男方趁女方俯身執拾東西時，把頭鑽進女方裙內猥褻。（Threads影片）

女方發現後轉身用手拍打男方頭部表達不滿。（Threads影片）

Byejack引發公關災難

在事件發酵初期，Byejack曾對外公開呼籲網民停止傳閱該段不雅片段，希望外界能將焦點放回音樂上。然而，他隨後卻在晚上親自前往案發地點（土瓜灣海心公園），在該處進行街頭表演（Busking）並演唱《聽海浪》一曲。此舉曝光後，隨即引發大批網民猛烈抨擊，斥責他言行不一，質疑他借社會事件及未成年人士的風波增加曝光率及「刷流量」，最終為其個人形象釀成公關災難。

Byejack在海心公園busking。(threads截圖)

法律界人士與警方再三嚴正提醒，任何在社交平台、通訊軟件傳閱或持有此類涉及未成年人士的私密親熱及猥褻片段，均屬嚴重刑事犯罪。根據香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》，任何人發布、刊印或管有兒童色情物品，最高可被判處罰款200萬港元及監禁8年；即使網民純粹出於獵奇心態在群組或討論區「留名求片」或「轉發求FC」，只要片段被下載緩存在手機中，亦可能已涉嫌觸犯「管有兒童色情物品罪」。此外，片中男方在公眾石灘公然露出性器官之行為，除觸犯《刑事罪行條例》第146條向未滿16歲兒童作出猥褻行為外，亦干犯公眾地方猥褻暴露罪。執法部門呼籲公眾停止傳播相關影像，切勿因盲目跟風八卦而以身試法，共同保護未成年人免受二度網絡霸凌與心理創傷。