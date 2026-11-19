李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。經歷連月風波後，鼎爺近日積極重投工作，除了跟細孖李泳豪父子檔拍片，努力經營YouTube頻道之外，又父子檔上陣，聯同肥媽（Maria Cordero）及陸浩明（6號）為TVB拍攝飲食綜藝節目《家家有本美味的經》。近日李泳豪與爸爸鼎爺密密為新節目開工，太太Agnes更全程做「跟得夫人」貼身打點，令李泳豪忍不住在社交平台公開放閃，大讚老婆是「賢內助」！

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。（IG圖片）

豪仔向來孝順父母。（ig@drift_greg）

鼎爺同細孖李泳豪父子檔拍片，努力經營YouTube頻道，兩人齊齊對着鏡頭打招呼，更重展笑顏，精神奕奕，網民紛紛留言表示支持！（IG@drift_greg）

李家鼎孖李泳豪首度父子檔拍廣告。（影片截圖）

李家鼎獲突襲慶生。（IG@drift_greg）

鼎爺孖細仔李泳豪開工精神奕奕。（IG@drift_greg）

李泳豪對鏡自拍放閃 大讚賢內助太太集六職於一身

李泳豪在社交平台分享花絮照，並寫道：「我的賢內助李太❤️她集統籌,助導,攝影,劇務,梳頭化妝於一身😊」相中所見，李泳豪身處電視台化妝間，而太太Agnes則坐在身旁，兩公婆對鏡自拍，十分恩愛。據知Agnes出身於台灣的中產從商家庭，身為資深寵物美容師的她，曾遠赴日本深造並擔任動物醫院護士，與同樣愛狗的李泳豪一拍即合並擦出愛火。兩人於2022年結婚，婚後李泳豪多次公開大讚愛妻為人務實、直率兼廚藝精湛，為她打出「200分」的超高評價，而老爺鼎爺亦曾公開力撐這位新抱斯文有禮，大讚她非常尊重長輩兼極具教養。

李泳豪大讚太太是賢內助。（IG@drift_greg）

Agnes全程做「跟得夫人」。（IG@drift_greg）

鼎爺亦曾公開力撐這位新抱斯文有禮，大讚她非常尊重長輩兼極具教養。（IG@drift_greg）

李泳豪在受訪時透露，鼎爺能夠快速康復，全靠太太Agnes。（IG截圖）

李家鼎父子檔開會度橋 80歲鼎爺精神奕奕

李泳豪亦有分享與爸爸李家鼎開會的情況，戴上眼鏡的李泳豪正低頭認真寫筆記，面前放滿密密麻麻的節目流程表；而身旁的鼎爺則雙手合十專注聆聽，精神奕奕。父子檔合體拍節目，加上有Agnes在幕後全方位打點，不少網民紛紛留言大讚：「夫妻同心，期待鼎爺同豪仔嘅新節目」！

開會。（IG@drift_greg）

李泳豪與父親鼎爺逐漸走出喪親之痛。（IG@drift_greg）