時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到1967年11月19日，電視廣播有限公司（TVB，簡稱無綫電視）正式啟播，成為香港歷史上首間提供免費商營廣播的電視台。此舉徹底打破了以往由收費電視獨大的壟斷局面，並率先引入彩色廣播技術。自此，「免費電視」成為了香港家庭不可或缺的核心娛樂，不僅大幅改變了普羅大眾的生活習慣，更為香港流行文化及影視產業的黃金半世紀奠下了最關鍵的基石。

最初有兩個台。（《時事通識》節目截圖）

籌備背景與牌照競投

在1960年代中前期，香港唯一的電視台是1957年啟播的「麗的映聲」（亞洲電視前身），但其採用有線傳輸及按月收費模式，在當時物價水平下屬於相對奢侈的娛樂，未能全面普及至基層家庭。1965年，香港政府有意發出首個地面免費電視牌照。1966年1月，由利孝和、邵逸夫爵士、祁德尊爵士（Sir Douglas Clague）等人組成的「香港電視集團」（後改稱電視廣播有限公司）成功擊敗其他財團，投得香港首個免費電視播映權，並隨即於九龍廣播道籌建電視廣播城（即後來的「五台山」總部）。

在1960年代中前期，香港唯一的電視台是1957年啟播的「麗的映聲」（亞洲電視前身）。（《時事通識》節目截圖）

1967年11月19日無綫正式啟播。（《時事通識》節目截圖）

啟播盛況與微波直播創舉

1967年11月19日，無綫電視正式開台。啟播儀式由時任香港總督戴麟趾爵士乘直升機親臨廣播道主持。開台首日的重頭戲，是工程部利用當時最先進的微波傳送技術，歷史性地跨海現場直播「第14屆澳門格蘭披治大賽車」。節目由早上9時開始轉播，讓市民毋須過海也能實時感受賽車的刺激，這項技術創舉在當年的亞洲廣播界引起了極大迴響，成功為電視台打響頭炮。翌日（11月20日），香港電視史上最長壽的綜藝節目《歡樂今宵》亦正式首播。

利孝和與總督戴麟趾爵士。（《時事通識》節目截圖）

彩色電視先河

無綫電視於1967年11月19日正式啟播時，不論是跨海微波直播的澳門大賽車，還是隨後首播的綜藝節目《歡樂今宵》，全台節目實際上均為黑白廣播。直到1969年，無綫才正式引入PAL制式的彩色廣播系統，但初期僅限於播放部分外購的歐美彩色影視作品，本地製作依然維持黑白。香港電視史上的彩色製作突破發生在1971年，王牌節目《歡樂今宵》正式轉用彩色製作，成為全港首個彩色現場直播的本地節目。隨著廣播技術日益成熟及彩色電視機在香港家庭逐漸普及，無綫電視最終於1975年全面達致所有節目及新聞均以彩色廣播，正式帶領香港大眾全面邁入彩色電視的新紀元。

無綫電視開創彩色電視先河。（《時事通識》節目截圖）

邵逸夫壽辰與台慶傳統

無綫電視選擇在11月19日正式啟播，背後有著特殊的巧合與淵源。這一天正正也是創辦人之一邵逸夫爵士的公曆六十歲大壽。雖然開台初期邵逸夫仍將重心放在邵氏電影，但他後來成為無綫的行政主席，對電視台的發展具有絕對影響力。自1968年起，無綫為慶祝開台，開始在每年的11月19日製作大型特備節目，及後發展成全港觀眾熟知的《萬千星輝賀台慶》。這一天不僅成為了無綫藝員傾巢而出展現才藝的年度盛事，也成為了香港影視圈每年11月份最具標誌性的傳統紀念日。