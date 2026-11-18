韓國天團BIGBANG於香港啟德主場館舉行的四場演唱會圓滿結束。昨晚（11月17日尾場）的演出吸引了大批名人及演藝圈紅星入場支持，場面盛大。



影帝齊集觀賞 黃曉明與Angelababy同場惹關注

在昨晚的尾場演唱會中，兩大影帝梁朝偉及周潤發均有現身觀眾席觀賞演出。除此之外，已離婚的黃曉明與Angelababy（Baby）亦於同晚入場，成為網民討論的焦點。據現場畫面顯示，黃曉明身穿黑色T恤配牛仔褲，戴上眼鏡及銀鏈，所在位置疑似為高層看台；而Baby則與友人坐在樓下觀眾席，並舉起V字手勢自拍。兩人雖然並未碰面，均是各自與朋友同行，但仍引起網民熱議，有網民指兩人感情雖已結束，但對該韓國天團的熱愛依然不變。

這兩張相網上瘋傳。（網上圖片）

離婚四年半疑再同場？

黃曉明與Angelababy（楊穎）的戀情發展及婚姻狀況一直備受外界關注。兩人於2009年相識並傳出緋聞，其後於2014年正式公開戀情，並在2015年10月於上海舉行盛大的「世紀婚禮」，婚後育有一子「小海綿」。然而，兩人的婚姻關係於2022年1月28日正式畫上句號，當時雙方共同發表聲明宣布離婚，結束近7年的婚姻，並表示將共同撫養孩子。

黃曉明Angelababy2014年正式公開戀情。（網上圖片）

黃曉明與Angelababy於2015年10月於上海舉行盛大的「世紀婚禮」（網上圖片）

由2022年1月宣布離婚至今（2026年11月），兩人已分道揚鑣約4年10個月（接近5年）。在此期間，雙方鮮有在公開場合交集。是次於BIGBANG香港演唱會尾場雙雙現身，是兩人正式離婚事隔逾4年後，罕有地出現於同一公開場合，因此被外界形容為「世紀同場」，並迅速成為全城焦點。

Angelababy和黃曉明離婚已經四年半。（微博圖片）

網傳照片真偽惹疑 惹「非同場」揣測

不過，隨着兩人「世紀同場」的消息在網絡上發酵，亦引發了部分網民的質疑與討論。有網民對流出照片的真偽提出疑問，猜測相關影像可能有經過人工智能（AI）技術合成或處理之嫌。同時，亦有意見根據兩人照片的背景、燈光及細節作出比對，推測兩人未必是觀賞同一場次，甚至質疑兩人實際上並未真正「同場」。對於網上的種種傳言與揣測，目前雙方當事人均未有作出任何官方回應或證實。