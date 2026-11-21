現年52歲的張玉珊（Shirley）早年憑清純玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，2003年公司正式上市，當時年僅28歲的她更成為香港最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓套現，有指她的身家已超過3億元，被譽為「商界女強人」！近年張玉珊積極投身慈善公益，日前適逢長者日，她在社交平台大曬與近兩百名長者同樂的照片，親民舉動獲網民大讚！

張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

商界女強人！（IG@shirley_msc）

人美心善。（IG@shirley_msc）

慶祝生日。（IG@shirley_msc）

中秋節派月餅。（IG@shirley_msc）

張玉珊與180名公公婆婆過長者日 滿場飛敬茶親和力滿分

張玉珊在社交平台分享多張活動照，透露當日與多達180位長者一同慶祝長者日：「與180個公公婆婆慶祝長者日，They are so cute」從現場照片可見，活動在大型中式酒樓筵開十多席舉行，場面相當熱鬧。一眾公公婆婆桌上均放有茶點，每人手上更獲派發一封紅色利是，個個舉起利是對鏡頭笑得開懷。張玉珊在席間「滿場飛」，不但逐桌與長者舉杯「以茶代酒」敬茶問好，更俯身與婆婆面貼面自拍。當中有一名白髮婆婆特意拿出手機，向鏡頭展示與張玉珊的昔日自拍舊照，足見張玉珊多年來堅持探訪長者，默默行善，與長者建立深厚感情。

張玉珊長者日宴請180名公公婆婆兼派利是。（IG截圖）

張玉珊長者日宴請180名公公婆婆兼派利是。（IG截圖）

善心爆棚。（IG截圖）

善心爆棚。（IG截圖）

昔日合照見證長年行善。（IG截圖）

52歲張玉珊皮膚白滑美貌如昔 近年積極行善獲讚真女神

近年張玉珊鮮有公開露面，但保養得極好，一頭俐落短髮配上淡妝，皮膚白滑緊緻、眼神靈動，臉上幾乎不見歲月痕跡，與昔日玉女時期相比毫不遜色，獲網民激讚是「人美心善的真女神」！而張玉珊亦積極行善，她曾分享與富豪未婚夫盧啟賢（Calvin Lo）一起到懲教所探訪的照片，她更負責教授美容護膚，與在囚及更生人士互動，作風貼地毫無架子，更獲懲教署頒發「更生伙伴」殊榮！

情人節收花！（IG@shirley_msc）

張玉珊到懲教署探訪。（IG@shirley_msc）

張玉珊同富豪未婚夫盧啟賢一起到懲教所探訪。（IG@shirley_msc）

教化妝護膚。（IG@shirley_msc）

獲懲教署頒發「更生伙伴」殊榮！（IG@shirley_msc）

支持「共創明『Teen』計劃」。（IG@shirley_msc）