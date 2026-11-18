舞台劇《見面即地獄》由陳湛文（Peter）、何啟華（Dee）、李佳芯（Ali）及劉漪琳（琳琳）主演，龍文康編劇，李國威導演，陳詠燊、張珮華監製，亦是新劇團CEO on Stage的創團作。由2026年12月11日至26日，於演藝學院香港賽馬會演藝劇院公演。劇組在社交平台上不時都有發布宣傳短片，最新一條是要Ali玩「地獄二揀一」，將最難做的抉擇，要當面立即取捨。當中包括愛一個「衰男人」定「蠢男人」？寧願伴侶出軌定爛賭？條條都搞到Ali面有難色。

舞台劇《見面即地獄》由李佳芯（Ali）、劉漪琳（琳琳）、陳湛文（Peter）及何啟華（Dee）主演。（葉志明 攝）

舞台劇《見面即地獄》由2026年12月11日至26日，於演藝學院香港賽馬會演藝劇院公演。（《見面即地獄》海報）

事業定愛情？Ali︰事業緊要嘅

遊戲一來先是熱身題，例如問李佳芯喜歡唱歌還是拍戲？想拎視后還是劇后？已貴為視后的Ali當然揀演戲，並想拎埋劇后︰「劇后，好開心吖！」到劇中男主角二揀一，要揀陳湛文定何啟華？Ali為免得罪其中一方搞到面阻阻，創作了一個「湛文啟華」，即是要晒！

由何啟華發問的「地獄二揀一」，Ali有幾題都要作出艱難決定。（《見面即地獄》宣傳片截圖）

陳湛文與何啟華都是劇中拍檔，點敢得罪。（《見面即地獄》宣傳片截圖）

已摘視后的Ali，當然想拎埋劇后。（《見面即地獄》宣傳片截圖）

去到私人感情範疇，問到Ali會揀事業定愛情？她立即撒嬌︰「喂呀！」但沉思一會，已果斷揀出事業︰「咁事業緊要嘅。」去到委屈自己還是出賣情人？Ali又是不用多想︰「Sorry情人，我要出賣你！」

寧願男人出軌定爛賭？

最後，難度升級，寧願身邊男人出軌還是爛賭？Ali忍不住再度投訴︰「喂呀！咩問題嚟㗎？」今次經過較長的時間思考下，終於決定︰「爛賭吖，（要對方）斬手指！」至於寧願身邊那位是衰男人定蠢男人？Ali未有多加思索便答寧願要︰「衰男人！」何啟華見機立即加把口︰「我好衰下。」未知從呢幾條地獄二揀一，是否令大家對Ali的戀愛態度，有多一分了解。

寧願男人出軌定爛賭？Ali揀得好痛苦。（《見面即地獄》宣傳片截圖）

最後揀了「男人爛賭」，但要他斬手指。（《見面即地獄》宣傳片截圖）