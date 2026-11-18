羅子溢和張曦雯（Kelly）今日（18日）於電視城出席台慶拜神儀式。張曦雯透露自己將在開場環節與前輩羅嘉良一同跳舞。羅子溢則表示自己主要負責玩遊戲環節，但同樣需要跳舞。



羅子溢和張曦雯（Kelly）今日（18日）於電視城出席台慶拜神儀式。（葉志明 攝）

羅子溢和張曦雯（Kelly）今日（18日）於電視城出席台慶拜神儀式。（葉志明 攝）

笑談羅嘉良對男女後輩態度不同 張曦雯想被鬧反而「冇份」

張曦雯非常期待這次與羅嘉良合作，還分享之前與對方拍攝劇集《模範律師團》時的趣事：「我們有時在休息（on break）的時候，他都會哄我們開心，跳一下『難兄難弟』給我們看，因為劉佩玥經常都在他耳邊唱，跟著他就會跳。」

過往也曾與羅嘉良合作拍劇的羅子溢，表示「真開心」，笑指對方對待自己與對待張曦雯的態度截然不同，形容兩人的關係猶如「老師與學生」，不時會被對方指點。張曦雯聞言卻笑指自己反而想這樣，可以獲得羅嘉良親自教導。羅子溢隨即笑言「靚女的待遇不同」，場面搞笑。

羅子溢和張曦雯分享與羅嘉良合作趣事。（葉志明 攝）

羅子溢每晚準時捧太太場 自爆女兒問「點解媽咪咁惡」

提到太太楊茜堯主演的台慶劇《玫瑰戰爭》熱播，羅子溢表示每晚都「必須」準時捧場。作為演員出身的他，坦言在評價太太演技時絕不能敷衍了事：「佢問我做得好不好，我一定話『好』，但又不能很行貨，你要真的研究一下她為什麼會有這個表情，再說出來，她就會『嗯，沒有hea我，算你』。」

羅子溢表示現時每晚都在電視機前捧太太場，看對方主演的《玫瑰戰爭》。（葉志明 攝）

談到一對子女也有收看媽咪的新劇，羅子溢笑言只是「貪過癮」，夫妻倆盡量避免讓小朋友觀看，因劇中有不少較為成人及復仇的情節，擔心不知如何向孩子解釋：「他們問我的時候，『為什麼媽媽這麼兇』，或者『為什麼那個會親那個』，我不懂得怎麼回答，跟他們說愛情也不明白」。

羅子溢表示現時每晚都在電視機前捧太太場，看對方主演的《玫瑰戰爭》。（葉志明 攝）

提到張曦雯在《璀璨之城》表現亮眼，有望與太太楊茜堯爭視后。問羅子溢覺得誰演得好？他大讚太太與張曦雯各有風格、難度不同，更以演中學生作比喻，指若要自己反串或演回中學生也做不到。可知太太稍後在劇中有沒有親熱戲？羅子溢搞笑說：「好像沒有，我也不會反對。她自己也經常說『我拍這些哪有人會想看』。」

夫妻有望同台角逐視帝視后 張曦雯平常心看待頒獎禮

隨著台慶來臨，意味著年尾《萬千星輝頒獎典禮》的拉票期正式展開。羅子溢透露其新劇《警是個大佬》緊貼《玫瑰戰爭》播出，時間剛好趕及納入本年度的評選範圍，令他有機會與太太楊茜堯在頒獎禮上同台角逐視帝、視后。是否都很想與太太一起拿獎？羅子溢直言：「那我覺得，這個會是一個很美的畫面。但最緊要做好自己本分。」

羅子溢大讚太太與張曦雯各有風格。（葉志明 攝）

而同樣有份角逐獎項的張曦雯，問到想不想與緋聞男友吳卓羲一同攞獎。她直言：「可以啊！攞最佳衣著獎，視后就難一點，對手太強勁。我每年都是平常心，我覺得做好自己的本分，套劇今年都很有話題性，收視又這麼高，我覺得已經賺了很多，如果講獎項的話，我覺得平常心（面對）。（卓羲會怎樣幫你拉票？）他那一票應該會投給我的。（即是妳是他心中最佳女主角？）Ok的。」

緋聞男友吳卓羲被問及 張曦雯甜笑稱有追求攻勢

記者追問吳卓羲有否展開追求攻勢時，張曦雯甜笑承認：「都有嘅！」至於張曦雯早前爆父母去探班時已見過吳卓羲，問到大家現在可有熟絡了？她笑指沒有什麼進展，但父母會出席台慶頒獎禮現場支持自己，屆時或有機會碰面。

張曦雯坦白認吳卓羲向她展開追求。（葉志明 攝）

張曦雯坦白認吳卓羲向她展開追求。（葉志明 攝）