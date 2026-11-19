無綫《萬千星輝賀台慶》今晚（19）舉行，集團主席許濤昨日率領眾管理層，及由鎮台之寶「阿姐」汪明荃領軍的逾60位藝人於電視城出席拜神儀式。阿姐在儀式後接受傳媒訪問，除了大談對無綫即將邁向60周年的感觸，以及過往最難忘的台慶回憶外，更透露將於明年農曆大年初一隨古天樂赴美國登台，屆時丈夫羅家英亦會同行，順道探望當地親人。

TVB鎮台之寶「阿姐」汪明荃出席台慶拜神儀式，與集體主席許濤同企「C位」，地位超然。（葉志明 攝）

感觸TVB邁向60周年 向幕後人員致敬

阿姐表示台慶是一年一度的盛事，大批藝員都會參與。她感性指出，一間公司能夠走過59年，明年便踏入60周年，多年來製作了無數作品，影響不少市民，為大眾帶來許多娛樂。身為TVB一份子，她感到很光榮，並一路見證著公司的轉變與創新，「所以每年台慶我都係特別感觸。」

在多個表演環節中，阿姐坦言自己最喜歡向幕後工作人員致敬的部份：「因為唔同嘅部門，服裝呀、攝影師呀、好多道具呀、劇本呀，一個節目嘅成功係需要好多人，唔係淨係藝人囉。」她強調，必須靠多個部門的幫助與合作，才能做出好成績。另外，提到當晚壓軸嘉賓為許志安，阿姐亦表示相當驚喜與開心，因為對方已好幾年沒有做TVB節目，且早前欣賞其演唱會時，覺得他唱得更有感情。

阿姐直言能成為TVB一份子，感到很光榮。（葉志明 攝）

憶台慶表演《熱咖啡》最難忘

阿姐過往曾於台慶上奪得台慶大獎，問到今年想不想再嘗一次？阿姐幽默表示：「今年讓畀第二個啦」，並笑指羅家英至今仍在使用當年大獎贏得的電動車：「一路用緊呀，慳返好多囉佢話，唔使入油。」

回顧多年來的台慶，阿姐直言27周年台慶跳《熱咖啡》最令她難忘。（節目截圖）

回顧多年來的台慶，阿姐直言邁向28周年台慶跳《熱咖啡》最令她難忘。她回憶當時與一班尚未如現今般爆紅的男歌手同台演出，包括鄭伊健、李克勤及古天樂等。她笑言上次幫古天樂擔任演唱會嘉賓時，也是因為想重拾當年的感覺，看到這班當年的年輕小伙子如今在娛樂圈各自取得成就，令她倍感欣慰。

阿姐過往曾於台慶上奪得台慶大獎，問到今年想不想再嘗一次？阿姐幽默表示：「今年讓畀第二個啦。」（葉志明 攝）

農曆年與古天樂美國巡演

談到獲古天樂邀請在農曆年初一到美國擔任演唱會表演嘉賓，阿姐坦言感到很驚喜，「因為我唔知佢真係會巡迴，佢話：『你話㗎嘛，要去做巡迴，咁而家妳去唔去吖？』咁我咪話：『好好好！』阿姐透露此行做騷之餘，並會順道探望居於美國的胞弟及家人，預計會多留數天，老公羅家英也會同行，陪她去探親。

汪明荃農曆年會隨古天樂到美國巡唱，順道探親。（影片截圖）

此外，阿姐日前與丈夫羅家英近期前往探望98歲的粵劇名伶白雪仙（仙姐），她透露仙姐身體很健康，而老拍檔劉松仁亦在場，令她大感驚喜，「原來係佢知道我去，佢就話要嚟了，所以我好開心囉。」阿姐表示松哥狀況不錯，雖然消瘦了一點，但精神甚佳，而且目前正籌備舞台劇並擔任總策劃及導演，工作十分充實，「我哋老友見面都係講返啲舊事，我都有話佢咁瘦，食返多啲嘢啦！」