無綫日前於節目巡禮正式公布將舉辦《中年好聲音5》，當中一句「全新評審陣容」惹來網民熱議，猜測是否「大換血」，甚至有傳言指元老級評審肥媽（Maria Cordero）將「無份」參與新一季節目。肥媽今日（18日）出席台慶拜神，接受訪問時，對於被指遭「Foul」出《中年5》表現得相當豁達，更笑言自己現時工作排山倒海，儼如「空中飛人」。



台慶挑戰「閃身步」

肥媽透露台慶上除了會與《中年好聲音》唱歌跳舞外，更預告會挑戰熱爆舞步「閃身步」，雖然難度高，但幸好自己最近有在家裡操練，「可能佢哋見我最近成日喺屋企跳舞，所以就諗起我。」並呼籲觀眾拭目以待。

肥媽台慶表演「閃身步」。（葉志明 攝）

霸氣回應無緣《中年5》：唔係你話事，亦唔係我話事

對於網民猜測她與周國豐被「Foul」出《中年好聲音5》評審席，肥媽直言節目尚未正式開始，但之前公司曾向她提及過有這個節目，現在落實當然最好。被問到會否主動向無綫高層「問一問」究竟，肥媽坦言：「梗係唔會問啦呢啲嘢！（妳係節目台柱喎？）你話啫，我喺你個台就柱了。唔可以咁樣㗎嘛，梗係等上頭嘅命令落嚟㗎嘛！又唔係你話事，又唔係我話事，係咪呀？我哋呢啲『On Call』，你叫我就返工，好簡單㗎咋嘛！」

肥媽霸氣回應無緣《中年5》。（葉志明 攝）

肥媽更自爆未來八個月的檔期早已爆滿，已叮囑經理人及所有Agent在《中年》系列暫停期間「盡量畀我做嘢」。她細數未來行程指，20日便飛往美國登台，其後更要連飛三藩市、洛杉磯、多倫多、新加坡及雲頂等地巡演，笑言自己在《中聲5》前是「空中飛人」，將主持《中聲》時的錢，一次過賺回來。

肥媽稱最開心是，登台賺錢之餘，又能探望一下在外國的孫仔孫女，並會將全部歌酬貢獻給他們，「而家啲錢唔使唔值錢架啦，做婆婆、嫲嫲，最開心就係可以『跌』錢。同埋啲孫仔孫女知我嚟，已經講明想食啲咩，又乾炒牛河、豉油雞，仲有蘿蔔糕，好刁鑽。不過，食嘢係可以俘虜晒佢哋個心。」

肥媽透露稍後飛外國多個城市登台，笑言自己變「空中飛人」。（葉志明 攝）

樂意提攜後輩

雖然未知能否再任《中年5》評審，但肥媽對過去幾季的《中年好聲音》參賽者充滿感情，直指當這班學員是自己的「仔女」，即使未能入十強的，她和黑妹也會為學員爭取工作機會，直言作為前輩應該「伸隻手去拉一拉」後輩：「人哋叫你一聲前輩，你點樣去做人前輩呢？好似《中聲1》時，我喺紅館開演唱會，寧願自己唔唱Encore部分，都要畀晒佢哋上去，因為我唔知你呢一世有冇機會上紅館唱歌，但呢個機會我畀你，希望你一生難忘。」