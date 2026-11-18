麥美恩（Mayanne）和黃翠如今日（18日）於將軍澳電視城出席無綫台慶拜神儀式。去年未被列入台慶司儀名單的「最佳女主持」的麥美恩，今年正式歸隊，並親解「走出雪櫃」之謎。

麥美恩（右）和黃翠如於將軍澳電視城出席無綫台慶拜神儀式。（葉志明 攝）

麥美恩回歸台慶司儀 笑稱「擁抱人母」更有份量

麥美恩受訪時，被問到如今重返台慶司儀是否代表走出「雪櫃」？她叫大家拭目以待：「多謝大家咁想念我，都係一種福氣嚟嘅。係啊，返嚟喇！」談及今年台慶會否重演過往向得獎女同事送上「熱情擁抱」的黃金畫面，麥美恩笑言盡量為大家爭取，她認為這件事需要「天然」一點，太刻意反而會失去那份真摯。身旁的黃翠如直言渴望拿台慶大獎被對方攬，笑指她是否有自信也能呈現「澎湃效果」？麥美恩搞笑說：「佢媽媽嚟㗎，你真係唔好睇小阿媽嘅重量！」

麥美恩笑言會為大家爭取「黃金畫面」。（葉志明 攝）

談司儀合照「被遮樣」

談到好友林秀怡日前分享一張台慶司儀大合照時，巧妙地遮擋了她的樣貌，引發網民熱烈討論。麥美恩對此毫不介意，反而大讚對方深諳「流量密碼」：「佢整蠱我，佢知道咁樣遮一遮個樣一定有啲嘢玩，佢而家咪成功咗，又搶到眼球又搶到流量！」

林秀怡日前分享一張台慶司儀大合照時，巧妙地遮擋了麥美恩的樣貌，引發網民熱烈討論。（IG圖片）

麥美恩澄清非「減產」 預告明年迎來大搞作

過去一年，麥美恩主持的節目似乎有所減少，惹來外界揣測她是否被投閒置散。麥美恩隨即澄清自己過去一年其實「無停過」，並透露目前正籌備一個全新綜藝項目，但由於製作龐大，需要等到明年才能正式投入拍攝。 同時，麥美恩也收到風《獎門人》即將再開拍，但一切仍要視乎「獎門人」曾志偉的決定，她隨傳隨到。

麥美恩更強調明年將是「大年」，適逢無線 60 周年台慶及香港回歸 30 周年，許多大型企劃其實一直都在密鑼緊鼓地籌備中，只是留待明年才正式發生，希望能找到多些贊助商，也希望有興趣的客戶能主動聯絡她。

麥美恩預告正籌備一個大企劃。（葉志明 攝）

黃翠如首度挑戰台慶Live司儀 自嘲轉數慢最怕讀錯名

另一邊廂，剛於馬來西亞拍完局返港的黃翠如，坦言首次做台慶直播司儀，非常大壓力，更自嘲做Live 「出名渣」，轉數不夠快。「我好驚噏錯名，或者有時到我又反應唔切，所以盡力啦。」麥美恩則表示會幫手提點對方，「喂，翠如到你了。」場面搞笑。

麥美恩笑言到時在台上會盡力提點黃翠如。（葉志明 攝）

黃翠如談產後復出心態佛系 拒與李佳芯作比較

談及剛在馬來西亞拍攝完畢的新劇《義和2》。黃翠如稱劇組對她非常好，為了遷就她回港參與台慶，特地提前拍完她的戲份。黃翠如坦言拍攝過程相當辛苦，不僅有大量打鬥戲份，更要連續多晚通宵拍攝，令她拍到「周身骨痛」。

問到這是她產後復出首套劇集，可有勾起她的戲癮？黃翠如坦言：「唔敢啊！做阿媽嘅無得要求咁多。今次我帶埋仔仔過去開工，第一次體驗到要拍戲又要照顧小朋友，分配時間唔容易。同埋我哋好被動嘅，有工作嘅時候就好好感恩去做好佢，冇嘅時候就好好湊 BB 咯！」

黃翠如首度挑戰台慶Live司儀，自嘲「轉數慢最怕讀錯名。（葉志明 攝）

當被問到今次新劇角色會否擔心被觀眾拿來與前作女主角李佳芯（Ali）作比較時，黃翠如大方回應：「邊有得比，佢咁叻！我做好自己，努力做好自己就得啦。」並透露《義和2》是完全不同的劇本與角色。