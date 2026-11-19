TVB節目《女神配對計劃2》中俞可程最近可謂緋聞纏身，近日她被報料者大爆與一名男子在街上舉止親密。其實除了報料者外，她亦多次被網民拍到疑似與同一名男子同出同入。有指這位男子就是TVB的導演，男方更疑似已有家室。

貼心等埋俞可程。（受訪者提供）

當街繑手兼摸錫 舉止親密毫無避忌

報料者表示11月5日時在街上偶遇疑似俞可程的女子與一名男子在私家車旁有親密的身體接觸，有「摸」及「錫」等親熱舉動。俞可程更一路繑著男方的手臂並肩而行，完全毫無避忌。

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

出席活動急解畫 辯稱出街只為「剪片」

再翻查資料，俞可程在11月10日出席《TVB節目巡禮2027》時接受訪問澄清，該男子為同公司導演，因當時接拍連鎖快餐店廣告才邀請對方協助拍攝及剪片，出街純屬工作公事。她當日是這樣說的：「我當時喺7月同埋8月，我係請咗公司嘅導演去幫我影相、拍片、剪片嘅，咁我亦都係同佢出去拍片或者度橋，呢一啲不下一次嘅。咁所以佢見到我就係其實喺工作緊，佢影咗我相嗰一日，其實就係我同佢去剪片嘅日期嚟嘅。」

俞可程 辯稱出街只為「剪片」。(節目截圖)

堅稱對方僅屬「工作伙伴」 企硬澄清自己是單身

俞可程亦表示之前就已經回應過，這名男子只是「工作伙伴」。她與男子11月5日被拍到舉止親暱，但11月10日仍堅稱自己是單身：「我明白真係大家都好緊張呢一個節目啦，咁亦都覺得我哋個真人秀要好真實先至係嘅。咁所以我明白網民可能見到我，出面有同其他男仔單獨嘅時候，佢哋就會覺得我係拍緊拖，但係其實我係單身嘅，即係我都喺度澄清多一次。」

俞可程堅稱對方僅屬「工作伙伴」。(盧振輝 攝)

俞可程早前受訪時堅稱單身。(盧振輝 攝)

關係撲朔迷離 傳已婚男導演近日已離婚

不過，即使俞可程與這名男子「繑手」，亦未必一定是戀人，二人可以是朋友的關係。但俞可程卻多次直接降到「工作伙伴」，就未免太傷人。更有傳這名已婚男子，最近已經離婚，這個撲朔迷離的關係，真的要她本人才理解。