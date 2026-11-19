TVB節目《東張西望》昨日（18日）報道了一宗令人震驚的物業糾紛，蕭先生與太太於1998年5月，以149萬一筆過買入青山道一個唐樓單位，多年來一直順利放租，並如常繳交地租及差餉。直到2014年，市建局宣佈重建該區，並提出以507萬收購其單位。兩口子本於2015年已開心收取170多萬首期賠償，豈料幾個月後突接獲當局通知，指他們並非真正業主，不但要求取消交易，更要他們退還已收取的賠償金。

蕭先生與太太於1998年5月，以149萬一筆過買入青山道一個唐樓單位。(節目截圖)

隱藏條款惹禍 律師疑失職漏報「送契樓」限制聲明

究竟中間出了什麼差錯？原來涉事單位是一層「送契樓」。前業主林先生於1995年獲母親張女士無償轉讓該物業，但雙方簽定了一份聲明，訂明林先生日後若要買賣物業，必須得到母親同意方可成事。然而，蕭氏夫婦當年買樓時，代表律師從未提及該份附帶條件的聲明。蕭太憶述時倍感無奈：「我哋律師冇同我講有呢張聲明，係政府收樓時我先知有呢份聲明！」更離譜的是，該份限制買賣的聲明，竟在蕭先生完成交易後一個月（1998年6月）才遞交到地政總署。

前業主林先生於1995年獲母親張女士無償轉讓該物業，但雙方簽定了一份聲明，訂明林先生日後若要買賣物業，必須得到母親同意方可成事。(節目截圖)

欠前業主母親同意書致業權瑕疵 苦主晴天霹靂

市建局因蕭氏夫婦欠缺張女士的「同意書」，認定其業權不完整（有瑕疵），無法按機制發放餘下的337萬賠償。面對突如其來的打擊，蕭太直言感到晴天霹靂：「冇理由㗎嘛，突然間話我唔係業主，仲要我嘔返嗰筆錢出嚟！我哋真係畀錢買㗎嘛，對唔對？」

欠前業主母親同意書致業權瑕疵。(節目截圖)

樓財兩空涉事律師行已倒閉 大律師警告買樓必查條件

現時涉事唐樓已被拆卸，並重建為一棟商住大廈，但蕭生蕭太不僅樓財兩空，當年代表他們的律師行更已倒閉。要成功核實業權，他們必須尋獲現年預計逾百歲的張女士或80多歲的林先生補簽同意書，但至今登報尋人仍音訊全無。面對畢生積蓄化為烏有，蕭太徹夜難眠，不甘地嘆息：「樓又冇咗，錢又冇咗，我使咗149萬，起碼都將本金賠返畀我啦！」陸偉雄大律師亦提醒市民，購買「送契樓」必須查清楚有沒有附帶條件，必須得到送贈者的同意才可進行買賣，以免墮入業權陷阱。