「奶茶妹妹」章澤天當年憑一張手捧奶茶、笑容清純的照片紅遍全網，日前迎來33歲生日，劉嘉玲在社交平台曬出合照為她慶生！章澤天自2015年與京東集團創辦人劉強東結婚後，由備受矚目的網絡紅人搖身一變成為「京東老闆娘」，近年她逐步建立起屬於自己的商業、投資與藝術版圖，頻頻以頂級投資人、品牌推手及國際藝術贊助人的身分活躍於全球上流社交圈，徹底擺脫「奶茶妹妹」的標籤，蛻變為身家600億的商界女強人！

劉嘉玲梁朝偉為章澤天慶生。（IG截圖）

百億名媛林恬兒也曬出與章澤天合照，為她慶生。（IG截圖）

章澤天2015年與京東集團創辦人劉強東結婚。（IG@zetianzzz）

由備受矚目的網絡紅人搖身一變成為「京東老闆娘」。（IG@zetianzzz）

活躍於上流社交圈。（IG@zetianzzz）

章澤天顯赫家庭背景曝光 父親為南京商界猛人

章澤天出生於江蘇南京，本身已是名副其實的富家千金，父親章麗厚是南京會斯通投資集團總裁，同時身兼高級工程師及江蘇省舞台美術協會副會長等多個公職，在當地政商及建築業界極具影響力，母親則是一名藥劑師，但章澤天的父母在其幼年時離異。自小在優渥家庭環境與嚴謹教育下成長的章澤天，多才多藝，為日後踏入商界奠定深厚底氣。

16歲時的章澤天，因為一張手握奶茶的照片而爆紅。（網上圖片）

章澤天出身富裕。（IG@zetianzzz）

名副其實的富家千金。（IG@zetianzzz）

清華學霸遠赴哥大交流 2015年與劉強東結婚成「京東老闆娘」

除了家境優越，章澤天亦是學霸高材生，高中就讀南京外國語學校期間，她因健美操特長及優異成績，於2011年獲保送入讀頂尖學府清華大學人文科學實驗班。2013年，她遠赴美國紐約巴納德學院（哥倫比亞大學附屬女子學院）進行交換生學習，亦正是在留學期間結識當時在哥大進修的劉強東。2015年，年僅22歲的章澤天與年長19歲的劉強東在澳洲舉行盛大婚禮，翌年誕下長女。

章澤天在留學期間結識當時在哥大進修的劉強東。（IG@zetianzzz）

2015年結婚。（IG@zetianzzz）

相差19歲。（IG@zetianzzz）

2016年誕下一女。（IG@zetianzzz）

2016年誕下一女。（IG@zetianzzz）

走過婚姻風波低調誕二胎 劍橋進修MBA穩坐百億版圖

2018年劉強東被爆出明尼蘇達州事件，但章澤天選擇與丈夫共度難關，2019年她毅然遠赴英國劍橋大學賈奇商學院（Judge Business School）攻讀MBA課程，全面吸收國際商業管理知識，為日後的投資事業鋪路。其後章澤天更低調誕下第二胎，有傳是一對雙胞胎兒子，兩夫妻不時被影到十指緊扣現身海外藝術展及大型活動，地位穩如泰山。

走過婚姻風波。（IG@zetianzzz）

共度難關。（IG@zetianzzz）

出席時裝周活動。（IG@zetianzzz）

睇展覽。（IG@zetianzzz）

跨足時尚界。（IG@zetianzzz）

與劉嘉玲、章子怡同場。（IG@zetianzzz）

跨足創投與國際藝術圈 「奶茶妹妹」變商界女強人

近年章澤天不再只依附「京東老闆娘」的光環，而是以獨立投資人姿態大展拳腳。她早年已成立私人投資公司「江蘇章澤天文化發展有限公司」，並透過家族基金參與多個早期創投項目，涵蓋醫療健康、女性創業、教育科技及新消費品牌（如曾投資知名茶飲品牌嫩綠茶、澳洲嬰幼兒奶粉品牌Bubs及在線教育平台作業幫等）。

章澤天以獨立投資人姿態大展拳腳。（IG@zetianzzz）

女強人。（IG@zetianzzz）

投入創業投資。（IG@zetianzzz）

章澤天與楊紫瓊。（IG@zetianzzz）

逐漸建立自己的事業版圖。（IG@zetianzzz）

此外，她亦深度參與京東時尚業務，並積極打入國際頂級藝術圈，擔任清華大學校友藝術協會副會長及「京東公益基金會」榮譽理事長，曾發起童書募集計畫並參與教育捐贈，曾任《VOGUE ART》客座總監，並擔任香港「M+ Gala 2026」慈善晚宴聯合主席，頻頻受邀出席威尼斯雙年展、康城影展及各大國際時裝週晚宴。根據2025年胡潤百富榜，劉強東與章澤天夫婦以人民幣580億元排名第97名。而章澤天亦從昔日青澀的「奶茶妹妹」，到如今活躍於投資、文化與公益領域的商界女強人！

商界女強人！（IG@zetianzzz）

積極打入國際頂級藝術圈。（IG@zetianzzz）

活躍於商界與公眾視野。（IG@zetianzzz）

擔任香港「M+ Gala 2026」慈善晚宴聯合主席。（IG@zetianzzz）

曾任《VOGUE ART》客座總監。（IG@zetianzzz）

章澤天於1月12日宣布開通個人播客（Podcast）頻道，並取名為「小天章」。（IG@zetianzzz）

章澤天的首個完整訪談節目成功邀得香港影壇天后劉嘉玲（Carina）擔任重量級嘉賓。（影片截圖）

章澤天宣布開通個人播客（Podcast）頻道，並取名為「小天章」。（影片截圖）