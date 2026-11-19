近日，曾參演《女神配對計劃2》等節目的俞可程（Kanis）感情生活再度成為焦點。早前她接受傳媒訪問時大談擇偶條件，強調除了心靈契合外，亦需要「肉體交流」。然而，近日有讀者提供照片爆料，指她於深夜與一名戴眼鏡的TVB男導演於街頭舉止親暱，與她早前堅稱單身的宣言形成對比。



俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

曾明言需肉體交流 拒與年上男士發展

俞可程早前接受媒體訪問時，曾大方分享自己的感情觀。她表示在尋找另一半時，除了著重心靈交流，亦毫不諱言表示「我都要肉體交流」。此外，她提及自己的擇偶條件中，對與年長男士相處之步調有所保留，但若外表如劉青雲般則不介意年長廿年，反映出她對另一半的年齡及互動模式有具體要求。

俞可程七個月前接受《香港01》訪問時曾透露：「唔係一定要專業人士。（最好係？）咁一定係考慮因素，但唔代表其他職業就冇。我嘅理想型係劉青雲。（劉青雲嘅年紀定外表？）我覺得係佢對另一半嘅態度。」至於會否介意另一半年紀大？她這樣回答：「我希望都大過我，細過我就三年內。」如果年長廿年但有劉青雲的外表呢？她又回答：「都可以，哈哈。（年紀唔係問題？）唔係問題。（如果30年？）劉青雲就OK囉，哈哈哈。（梁朝偉呢？）都OK，哈哈哈。」亦即是說，年紀可能並不是重點，重點只在外表。她續指，年齡過大的話，之後的日子相處也會有其他問題：「嗰陣時步伐可能會唔一樣。」

似乎俞可程唔多接受年紀太大。（葉志明 攝）

她續說：「但係我嘅目標唔係純粹照顧一個人，而係有心靈交流。（嗰啲冇肉體交流⋯⋯淨係得心靈）哈哈，我都要肉體交流，哈哈哈哈哈！都好重要！每一樣嘢都要。」

俞可程指要肉體交流！（葉志明 攝）

街頭親熱照流出 男伴身份為TVB導演

根據早前報料者向《香港01》爆料，於11月5日深夜，俞可程被目擊於天盛苑樓下與一名戴眼鏡的男子在私家車旁互動。兩人隨後在街上步行，女方一直挽著男方手臂，期間更被指有親吻等親暱舉動。報料者透過比對社交平台照片，指出女方當晚的淺色連身裙與出席測量師學會晚宴時的衣著完全相同。

好親密。（受訪者提供）

消息人士透露，該名男伴為TVB的一名導演，傳聞目前已離婚。此外，有第三方消息指該導演疑曾運用其在製作組的影響力，安排俞可程加入節目《魔音女團》。兩人在工作場合亦被指未有避嫌，女方更曾被指駕駛該男子的車輛代步。

男伴為TVB的一名導演。（受訪者提供）

曾堅稱單身兼純屬公事 缺席台慶疑避風頭

翻查資料，俞可程早於今年8月已被拍到與男伴外出，她及後於11月10日出席《TVB節目巡禮2027》受訪時曾親自解畫。當時她澄清該名男子為同公司導演，因接拍連鎖快餐店廣告才邀請對方協助拍攝及剪片，強調兩人外出純屬公事，並堅稱自己「其實我係單身嘅」。然而，隨著最新的深夜親暱照片曝光，外界對其感情狀況再度產生疑問。