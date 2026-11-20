時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2011年11月20日，香港演藝圈爆發了震驚中港兩地的「橫店狼吻事件」。當年19歲的女星陳嘉桓在內地橫店拍攝電影期間，於宵夜聚會上遭同場的男星陳浩民與馬德鐘輪流強吻及攬抱非禮。事件的發展並非單一日子發生，而是由事發、曝光到各方表態及報警，經歷了為期數天的戲劇性發酵，成為了當年香港娛樂圈最具爭議的社會新聞。

陳嘉桓在內地橫店拍攝電影期間，於宵夜聚會上遭同場的男星陳浩民與馬德鐘輪流強吻及攬抱非禮。（符祥定攝）

狗仔隊偷拍事發經過

2011年11月19日晚上，剛度過19歲生日的陳嘉桓在內地橫店拍攝王晶導演的電影《笑功震武林》。當晚同劇演員洪天明帶她與陳浩民、馬德鐘等人外出吃火鍋，至20日凌晨再轉到一間串燒店宵夜。由於洪天明當時已醉倒，陳嘉桓在沒有防備下，遭帶有醉意的陳浩民及馬德鐘「夾攻」。據香港娛樂雜誌狗仔隊在場外玻璃透視拍得的連環圖顯示，陳浩民突然從後強行擁抱及掩住陳嘉桓的口鼻狂吻，而馬德鐘亦沒有加以制止，反而將女方擁入懷中攬抱，期間女方表現出明顯的驚恐與不情願。陳嘉桓於20日下午隨即致電返港向師傅冼國林哭訴。陳嘉桓在沒有防備下，遭帶有醉意的陳浩民及馬德鐘輪流強吻及攬抱；而事後師傅冼國林經了解後表示馬德鐘僅屬安慰未觸及敏感部位，最終未對馬德鐘採取進一步法律追究。

（《笑功震武林》海報）

雜誌出刊曝光與涉事男星卸責

《東方新地》娛樂雜誌正式出版，將當晚拍得的連環圖以封面頭條曝光，畫面震驚全城。事件曝光後，兩名涉事男星起初試圖淡化事件。陳浩民最初在微博死口不認，聲稱只是怪自己「太好客」及表達方式過於誇張。而馬德鐘則迅速發表聲明劃清界線，堅稱自己的擁抱只是出於對女方不開心的「慰問」，強調沒有做出不禮貌行為。這番言論隨即激起更大民憤，導演王晶更在網上發文公開怒斥兩人，形容陳浩民如「公車色狼」，並諷刺馬德鐘賣友求榮，獲頒「鑽石級冇義氣大獎」。

陳浩民最初在微博死口不認。（資料圖片）

陳嘉桓素顏黑衣記招 驚恐憶述「前輩突變另一個人」

在娛樂雜誌連環圖曝光後，19歲的陳嘉桓隨即停工返港。2011年11月22日下午，她在經理人公司高層及代表律師的陪同下，於觀塘召開首場交代事件的記者會。當日陳嘉桓身穿全黑西裝外套及長褲，全素顏上陣，神情極度憔悴且雙眼浮腫。

她在記者會上全程不苟言笑，由律師先代為發言後，再親口講述案發心聲。她眼泛淚光地表示，自己一直將陳浩民與馬德鐘視為演藝圈前輩及大哥哥，並基於對前輩的信任及洪天明在場才答應出席宵夜。她顫抖地憶述，當洪天明醉倒後，兩位前輩「突然變了另一個人」，做出令她極度驚恐的越軌行為。面對外界質疑她為何在照片中看似未有極力反抗，她解釋當時完全被嚇呆，不知所措且未能及時反應。短短約十多分鐘的記者會中，她沒有接受記者提問，結束後便立刻登上保母車，直駛觀塘警署正式報案，並在警署內逗留錄取了長達五個小時的詳細口供。

陳嘉桓均是冼國林的徒弟。（資料圖片）

陳浩民拖大肚妻現身 三度鞠躬痛哭至「發軟蹄」

隨著陳嘉桓正式報警，加上網上群情洶湧，陳浩民的公關危機全面爆發。11月24日下午，陳浩民在經理人林查理陪同下，於觀塘召開道歉記者會。為了展現悔意並打「溫情牌」，他更安排了預產期僅剩數天、腹大便便的妻子蔣麗莎一同出席。

記者會甫開始，身穿黑色西裝的陳浩民已滿面淚痕。他站立並拿著預先寫好的講稿宣讀，期間三度作90度鞠躬。他聲淚俱下地承認自己酒後失態，對陳嘉桓造成了難以彌補的傷害，並公開向女方、女方家人、自己的粉絲以及妻子道歉。講述到中途，陳浩民的情緒徹底失控崩潰，嚎哭至全身抽搐，甚至一度雙腳無力（俗稱「發軟蹄」）差點跌倒，需要身旁的大肚妻子及經理人合力攙扶才能勉強站穩。

陳浩民當時拖大肚妻現身道歉。（符祥定攝）

蔣麗莎落淚護夫 陳浩民承諾全面戒酒

在陳浩民泣不成聲無法繼續發言時，妻子蔣麗莎接過麥克風替丈夫求情。她同樣激動落淚，一邊拍打丈夫肩膀安撫，一邊向傳媒及大眾懇求：「希望大家畀次機會浩民，佢已經知道錯，希望嘉桓小妹妹可以原諒佢。」

在記招的尾聲，陳浩民承諾從今以後會徹底戒酒，如有需要願意尋求醫生協助戒除酒癮，並保證未來會努力做一個負責任的父親和好丈夫，不會再讓妻子傷心。這場充滿戲劇性、家屬聲淚俱下的道歉記者會，成為了香港娛樂新聞史上最震撼且令人印象深刻的危機處理場面之一。