《俠盜獵車手6》（GTA 6）於今日（19日）正式推出，全球玩家隨即湧入遊戲世界「瘋狂飛車」。對於香港及華人玩家而言，多一份樂趣是來自遊戲中發現驚喜彩蛋——駕車收聽車上電台時，竟然有歌手林子祥（阿Lam）的經典金曲《敢愛敢做》，隨即在社交平台引發熱議。林子祥的歌曲膾炙人口，事實上他的經歷亦影響圈中不少人，當中包括天王劉德華，他在3年前的華為新機發佈會上，以品牌大使身份出席演講，當中提及兩位自己尊敬的前輩許鞍華與林子祥，其中阿Lam更是大力鼓勵他去唱歌的重要前輩。

劉德華在3年前的華為新機發佈會上，以品牌大使身份出席演講，當中提及兩位自己尊敬的前輩許鞍華與林子祥。（微博@華為終端）

因為在《GTA》遊戲中聽到林子祥的《敢愛敢做》，被網民自製咗海報。（網上圖片）

1982年，劉德華因參演許鞍華執導、林子祥主演的電影《投奔怒海》與二人結緣，他大讚許鞍華是一位簡單且從不追求潮流的人︰「我覺得她就像我們香港電影的一面鏡子，是我們的標準，不管在什麼年代，高高低低，她都會安安靜靜地坐在導演凳上，拍那些努力生活的普通人。」

林子祥亦身體力行，。(陳順禎 攝)

對於林子祥，劉德華多年來一直都很感恩對方，並視其為恩師：「可能我太幸運了，同一年，1982年，同一部電影《投奔怒海》男主角林子祥先生，他也是我心中的非凡大師，在那個時候，他是一個非常成功的演員，非常成功的歌手，我喜歡他的歌，也喜歡他的人，然後我常常在他面前走來走去，希望他注視我，還有時間在他面前唱他唱的歌。有一天他就跟我說，嘿，小孩，你喜歡唱歌嗎？我說喜歡，他說喜歡就唱。就是這句話，我出了我第一張唱片，沒人買、沒人聽，大家覺得劉德華為什麼要去當歌手，好好演戲不就好了嗎？」

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他續指道：「我跑到林子祥面前說，我怎麼了，是不是你走眼了？他就跟我說，你還喜歡唱歌嗎？我說我喜歡。Lam還是那句︰『喜歡就唱！』他更跟我說，他還在比賽，他還在跑，他還沒贏，你就認輸了嗎？所以我就一直唱，唱到今天，我要唱到大家喜歡我為止。」劉德華補充，林子祥在他心中是無法超越的非凡大師，也是自己的引路人，「他是典範，領先在前，不忘後人。」