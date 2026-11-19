蔡天鳳碎屍案（HCCC 198/2025）於2026年11月19日踏入第41日審訊。前夫鄺港智首度出庭作供時，聲稱死者現任丈夫譚方駿（Chris）真正喜歡的人是自己，更在庭上作供指：「佢買碗米線嚟同我示愛都試過啦。」 此番法庭供詞隨即引發網絡熱烈討論。雖然「買米線示愛」聽落充滿戲劇性，但回顧中外娛樂圈歷史，名人紅星為表達愛意而採取異於常人的驚人舉動，其實屢見不鮮，以下盤點四宗娛樂圈另類示愛事件。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

譚方駿。(朱棨新攝)

蔡天鳳。（網上圖片)

血之立誓與倒刺戒指

2022年初，美國饒舌歌手 Machine Gun Kelly（MGK）向荷里活女星 Megan Fox 求婚成功。有別於傳統的鑽戒，MGK 委託珠寶設計師 Stephen Webster 打造了一隻由祖母綠與鑽石組成的雙主石求婚戒指。MGK 在接受《Vogue》訪問時公開承認，戒指的指環內側設計了倒刺，如果女方試圖除下戒指便會感到痛楚並流血，設計理念為「愛是痛苦」。此外，Megan Fox 事後在社交平台發文及受訪時均證實，兩人在求婚儀式結束後「喝下了彼此的血」以作盟誓。

Machine Gun Kelly（MGK）（IG@machinegunkelly）

借已故外父之口自誇

2020年，美國饒舌歌手 Kanye West 為了慶祝當時的妻子 Kim Kardashian 40歲生日，花費重金利用數碼技術，製作了女方已故父親 Robert Kardashian 的全息投影（Hologram）作為生日禮物。這段投影不僅對 Kim Kardashian 說出多段感人說話，片段中段更透過已故外父的形象與聲音，稱讚 Kanye West 是「全世界最最最最天才的男人」（the most, most, most, most, most genius man in the whole world）。此舉將對妻子的驚喜變成極端自我吹捧，在網絡上引起極大爭議。

Kanye West與Kim Kardashian已離婚。（GettyImages）

梳化狂跳引發公關災難

2005年，荷里活巨星 Tom Cruise 出席美國知名清談節目《The Oprah Winfrey Show》。為了向公眾表達對女星 Katie Holmes 的強烈愛意，Tom Cruise 在受訪期間表現出極度亢奮的狀態，不僅多次失控地雙手大力搖晃主持人 Oprah Winfrey，更跳上節目的名貴黃色梳化上彈跳及跪地雙手高舉。這段過度激動的表白畫面隨即在全美各大電視台瘋傳，至今仍被美國傳媒及公關界視為電視史上最具代表性的「公關災難」與失控時刻。

Tom Cruise梳化狂跳。（網上圖片）

演唱會化身巨型貓公仔

香港娛樂圈亦有令人印象深刻的另類表白場面。2006年，歌手周慧敏在紅磡體育館舉行《Back for Love》演唱會，其伴侶倪震為送上驚喜，事前秘密訂製了一套以兩人共同飼養的愛貓「豹哥」為原型的巨型人偶公仔衫。倪震在萬名觀眾面前穿着極度焗促的公仔衫上台，當眾除下貓頭套時早已滿頭大汗。雖然畫面充滿另類喜感，但他隨後向周慧敏發表「最愛是你」的宣言，成功為這場具心思的奇特表白畫上句號。