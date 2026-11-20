現年40歲的謝東閔曾與女藝人朱智賢拍拖8年，雖然朱智賢曾在2020年背着拍拖多年的男友謝東閔，與當時太太臨盆在即的已婚香港先生黎振燁在車廂「偷食蛋糕」，謝東閔仍然不離不棄，直至兩年前才宣布分手。然而朱智賢近日接受由伍詠薇與李凱賢主持的HOY TV節目《九運會客室2》訪問，聲淚俱下地暗指前任男友（謝東閔）疑出軌在先，導致她失去安全感。謝東閔隨後接受傳媒訪問回應，直指過去就讓它過去。謝東閔專心事業，在廣州開設新店，謝東閔親自落舖招呼客人，獲激讚十分靚仔。

謝東閔當年面對朱智賢「偷食」仍不離不棄。（葉志明攝）

朱智賢情緒失控爆喊。（YouTube@HOY媒體網絡）

謝東閔落舖招呼客人獲激讚靚仔

近日有食客幫襯謝東閔廣州新店，並拍片分享至社交平台。謝東閔親自落舖招呼客人，他穿上黑色衫，站在廚房前與客人聊天。謝東閔除了管理員工，還會主動與客人建立關係，對餐廳十分上心。謝東閔笑容不多，不過神情自若，看來已走出舊情，狀態回復得不錯。客人到訪後激讚謝東閔真人好靚仔，「TVB明星老闆...好靚仔！！！」

謝東閔當年參加《超級巨聲2》入行。（《超級巨聲2》電視截圖）

謝東閔曾在社交平台分享與朱智賢的合照。（IG@brian_tsetse）

家底豐厚涉足商界

謝東閔入行多年，除了演藝事業外，其豐厚的家底一直在圈內為人熟知。據公開資料顯示，謝東閔家境富裕，家族具備一定財力，這為他轉戰商界、於廣州投資開設新店提供了穩健的資本基礎。今次北上發展飲食及娛樂事業，標誌著他正式涉足商界做老闆，開拓演藝以外的收入來源。

謝東閔親自落舖招呼客人。（小紅書）

謝東閔對生意好上心。（小紅書）

謝東閔獲激讚好靚仔。（小紅書）