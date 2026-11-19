無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶2026》於今日（19日）盛大舉行，一眾小生花旦及女星均盛裝打扮出席紅地氈環節，現場星光熠熠。前港姐季軍王敏慈今日亦精心打扮現身，她身穿一襲淺藍色金屬光澤的平口露肩連身晚裝，頸部配有同材質的頸飾點綴，整體造型充滿仙氣且高貴大方，在紅地氈上相當搶眼。



超搶眼「直角肩」惹網民熱議

王敏慈的露肩晚裝設計完美展現了她的肩頸線條，不過其極為平直的「直角肩」卻意外成為了網民的討論焦點。從現場照片可見，王敏慈的雙肩線條十分筆挺，呈現出極致的直角狀態。相片在網絡上曝光後，隨即引發大批網民熱烈討論。部分網民對此肩頸線條感到驚訝，認為其「直角」程度略顯誇張及不自然。

真係有啲誇張。（胡凱欣攝）

真係有啲誇張。（胡凱欣攝）

真係有啲誇張。（胡凱欣攝）

兼顧學業與演藝事業 積極參演內地劇集

王敏慈於2023年奪得《香港小姐競選》季軍後，並未即時全面留港發展，而是選擇返回北京中央戲劇學院繼續深造表演系學位。在求學期間，她已積極兼顧演藝事業，並開始參與內地影視劇的拍攝工作。其參演的作品陣容鼎盛，當中包括與楊洋及章若楠合作的《雨霖鈴》、與肖戰及周雨彤合作的《諜報上不封頂》，以及與秦嵐合作的《閃耀如她》。王敏慈近日已順利完成大學課程畢業，並積極於中港兩地拓展其演藝版圖。

王敏慈有份參演內地劇集，與內地當紅小生肖戰及小花周雨彤合作。（小紅書）

王敏慈月前從中央戲劇學院畢業喇！（影片截圖）

王敏慈去年從內地返港出席台慶。（陳順禎 攝）