無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》的紅地氈環節星光熠熠，藝人鄧凱文亦盛裝出席。她身穿一襲淺色閃亮的超低胸吊帶晚裝，並配戴了一條紅色寶石頸飾，整體造型華麗且性感。



俯身動作展現豐滿身段

鄧凱文所穿的晚裝採用了極深的V領設計。在紅地氈的傳媒拍攝及採訪區域，鄧凱文一度大幅度烏低身向前傾。由於其晚裝的低胸剪裁，她俯身的動作令其豐滿的上圍線條表露無遺，展現出極具視覺衝擊力的澎湃身材。

鄧凱文性感迎戰。（盧振輝攝）

鄧凱文性感迎戰。（胡凱欣攝）

鄧凱文性感迎戰。（胡凱欣攝）

以手護胸防走光

從現場拍攝的照片可見，鄧凱文在鏡頭前烏低身及展露笑容時，同時用單手輕壓胸前位置，以防晚裝走光。當時她身旁站著手持TVB咪牌、身穿黑外套配白裙的主持梁麗翹，以及另一位身穿粉紅色晚裝、頭戴后冠的應屆港姐季軍李澤欣。鄧凱文的性感打扮與俯身一幕，成為了紅地氈上備受矚目的畫面。

鄧凱文紅地氈烏低身。（盧振輝攝）

鄧凱文展澎湃身材。（盧振輝攝）

鄧凱文展澎湃身材。（盧振輝攝）

作為近年備受矚目的新一代「東張女神」，鄧凱文自參選香港小姐嶄露頭角後，憑藉甜美樣貌與勻稱傲人身段，迅速在《東張西望》外景報道及各大綜藝節目中累積高企人氣。過往每逢無綫大型活動，一眾東張主持往往是紅地氈上的吸睛焦點，鄧凱文今次亦有備而來，特意挑選深V大露背剪裁的華麗晚裝亮相，在耀眼珠寶的點綴下顯得自信大方。一眾「東張女神」在台慶戰衣上各出奇謀，鄧凱文面對鏡頭落落大方，即使戰衣剪裁極為大膽，依然維持專業笑容應對提問，舉手投足間展現新生代小花的從容魅力。