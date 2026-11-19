已故富商霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳長子胡智略（Caspar）結婚，兩人門當戶對、郎才女貌，婚後不時在社交平台放閃，羨煞旁人。日前適逢兩人結婚5周年「木婚」紀念日，霍詠盈在社交平台曬出多張甜蜜合照，更撰長文公開兩人如偶像劇般的浪漫愛情故事，大讚老公「美貌看不厭」！

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚。（IG@lynuswoo）

郎才女貌成為一時佳話。（IG@carolinefwy）

郎才女貌。（IG@carolinefwy）

登對！（IG@carolinefwy）

霍詠盈自爆中學時期係「剋星」 與胡智略倫敦地鐵車廂重逢

從霍詠盈分享的照片可見，兩人換上多套情侶裝拍攝型格寫真，當中更有一張兩人早年的青澀自拍舊照，見證多年感情變化。霍詠盈在長文中揭開兩人由中學同學發展成夫妻的偶像劇式緣分：「中學的我們，大概是大家最討厭的剋星，循規蹈矩音樂風紀 vs 痞帥淘氣體育生。長大後居然會在倫敦地鐵車廂內重逢，這種短劇才會出現的橋段，是你我現實裏的緣分。」

情侶寫真。（IG@carolinefwy）

好登對。（IG@carolinefwy）

結婚5周年。（IG@carolinefwy）

Sweet！（IG@carolinefwy）

青澀舊照。（IG@carolinefwy）

霍詠盈幽默放閃大讚老公美貌看不厭 承諾攜手走過下一個五十年

除了回味重逢經過，霍詠盈亦感性感謝胡智略五年來的包容與支持，更大讚老公顏值超高：「我不知道世上有沒有天生一對的戀人，但愛情能開花結果，是極度倚賴天時地利人和，維繫感情更是靠兩個人共同努力、進步、肯溝通，能成為彼此無所不談的best friend，實屬難得。謝謝你愛我、保護我、了解我，在我發脾氣前總能洞察先機並循循化解，謝謝你從來沒有嘗試改變我，總是支持我，想當女強人或當個小孩子亦可。也謝謝你那看不厭的美貌，讓我五年來每天對住你，潛移默化地變美 🤣（至少能帶著姨母笑忍受你的weaponised incompetence）我愛五年前的你，愛現在的你，會繼續愛五年後的你，期待我們以後的五年、十年、五十年。Happy Anniversary to my favourite person in the world with his favourite person in the world 😚#CazgotWooed #Anniversary」

合拍。（IG截圖）

性感。（IG@carolinefwy）

浪漫。（IG@carolinefwy）

霍詠盈身穿黑色透視晚裝。（IG@carolinefwy）

大讚老公！（IG截圖）

胡智略霍詠盈出身顯赫門當戶對 豪門學霸夫妻堪稱絕配

霍詠盈與胡智略同樣出身富裕，霍詠盈爸爸霍文遜是著名外科醫生，她也是一名高材生，畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士。而胡智略是前港姐亞軍吳婉芳與富豪老公胡家驊的大仔，曾就讀香港華仁書院及英國哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位。胡智略同霍詠盈這對姊弟戀一向低調，但2021年舉行婚禮時亦成為城中熱話！

出身豪門。（IG@carolinefwy）

門當戶對。（IG@carolinefwy）

出雙入對。（IG截圖）

好登對。（IG截圖）

一起跑馬拉松。（IG截圖）