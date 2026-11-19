俞可程被爆出與綜藝節目《魔音女團》導演關係曖昧，甚至傳出兩人「搭上」的消息，隨即在網上引起熱烈討論。有網民不滿她疑似介入他人婚姻，但同時亦有消息指該名男導演其實已經離婚。與俞可程同屬《魔音女團》成員的另一位「東張女神」鄧凱文，今晚（19/11）現身電視城出席《萬千星輝賀台慶》時接受《香港01》訪問，首度就傳聞開腔回應。

鄧凱文今晚性感登場。（盧振輝攝）

自言排練「論手論腳」未察覺異樣 強調與俞可程屬不同組別

被問及對俞可程與導演傳出緋聞的看法，鄧凱文表示拍攝《魔音女團》期間完全沒有聽聞過相關傳聞，直言當時自己應付排練已自顧不暇，根本無暇留意身邊人的動態：「其實因為《魔音》嘅時候我真係唔知道，我完全係會喺自己嘅世界裡面，我係冇留意任何嘢，同埋本身都唔係話非常之熟。」

俞可程傳遭緊急飛出本次台慶。（IG@kanissyu）

俞可程原本在官方紅地氈名單中。(盧振輝 攝)

俞可程原本在官方紅地氈名單中。(IG@kanissyu)

追問之下，她澄清自己與俞可程關係不俗，但兩人在《東張西望》分屬不同組別，平時在工作上的交集不算太多：「我同俞可程都還好，因為我哋比較上係可能我係做娛樂嘅多吖嘛《東張》，咁佢係做時事嗰邊，可能就唔會話超級熟絡囉。我真係絕對係冇留意過，亦都冇覺得有任何特別嘅嘢囉。」

避談導演婚姻狀況 笑問記者：你係咪好傳媒嚟㗎？

對於網傳該名導演已婚並有家室，鄧凱文坦言對對方的私人生活毫不知情，被連番追問「點睇」時更一度語塞，忍不住笑言問題太尖銳：「我真係唔清楚……我點睇呀？我冇諗法喎真係！諗唔到點睇呀，好難呀！你係咪好傳媒嚟㗎？」

鄧凱文避談導演婚姻狀況。（盧振輝攝）

至於近日有否傳訊息慰問俞可程，她表示這幾天正忙於為台慶練舞，更遭監製嚴厲督促不准跳錯拍子，根本沒有時間聯絡任何人：「因為今日係不斷練舞，而且我都俾監製佢哋督促我，話你一定唔可以甩，因為而家暫時前幾日係甩咗一拍嘅，所以我根本上係冇時間去message任何人囉。」她亦強調自己較少與導演私下交流，對其婚姻狀況一無所知：「嘩，呢啲咁私人嘅嘢我真係唔知，我比較少同佢交流。」