現年58歲的視帝「馬神」馬德鐘，1993年因拍攝廣告被發掘入行後，曾是無綫千禧年代的當家小生之一。他在2011年一度離巢北上發展，近年以部頭合約形式回歸，憑《跳躍生命線》勇奪視帝寶座。他今年初再度宣布離開TVB，馬德鐘否認息影，又指與TVB關係良好，並非不歡而散。近日有網民捕獲馬德鐘在香港國際機場候機，一身型佬造型勁被誤以為是飛機師。

馬德鐘當年憑《跳躍生命線》奪得視帝殊榮。（TVB）

馬德鐘多年來一直保養得宜。（IG/@joema_tak_chung）

今年初再度宣布離開TVB，並積極在內地發展，更於4月舉行了演唱會。（IG/@joema_tak_chung）

有網民誤以為馬德鐘係型爆機師

日前有網民在香港國際機場捕獲馬德鐘獨自候機，從相中可見，當時戴上黑框眼鏡的馬德鐘穿上黑色西裝，內搭白色T恤及白色波鞋，正在看電話。上到機，當馬德鐘看到粉絲在舉機拍攝自己，友善地展露燦爛笑容，並對鏡頭俾like。有網民看到照片後，以為馬德鐘是高大有型的飛機師，點開照片來看時才驚喜發現是「馬神」，更掀起馬德鐘在《衝上雲霄》中曾飾演飛機師「凌雲志（Vincent）」的集體回憶。

馬德鐘被捕獲機場候機。（小紅書）

馬德鐘的型佬造型被誤以為是機師。（小紅書）

馬德鐘曾在《衝上雲霄》中曾飾演飛機師「凌雲志（Vincent）」。（TVB)

馬德鐘於6月曾因腳步發炎而入院

另外，馬德鐘近年6月曾在社交平台曝光了自己手插喉管、右腳被重重包紮的病床照。他透露自己右腳從膝蓋到腳踝嚴重發炎腫脹且需要抽取積水，因「寸步難行」倍感煎熬，不得不無奈煞停工作，並抱歉缺席潮州節慶典。有細心的粉絲留言關心馬德鐘的近況，看到他獨自候機，相信已經康復，更著偶像要好好照顧自己的身體。