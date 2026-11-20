已故富商林百欣孫女、麗新集團主席林建岳與前妻謝玲玲的長女林恬兒（Emily），今年8月傳出與何柱國兒子何正德（Kent）12年婚姻觸礁。近日小紅書更流出林恬兒與JW（王灝兒）舊愛葉韋彤（Tarzan）的面貼面親吻照，有指該照片原存於林恬兒私人iCloud帳戶且早已刪除，懷疑涉及未經授權存取，林恬兒已透過律師向前夫何正德發出律師信要求交代。雖然連月來捲入婚變及私照外洩風波，但林恬兒心情似乎未受影響，日前她就在社交平台曬出與爸爸林建岳及細妹林心兒（Elly）的溫馨合照，大曬父女情深！

林恬兒（Emily）與何正德（Kent）在2014年舉行世紀婚禮。（IG@emilylam.ho）

今年8月傳出婚姻觸礁。（IG@emilylam.ho）

林恬兒同爸爸林建岳及老爺何柱國。（IG@emilylam.ho）

林恬兒慶祝42歲生日。（IG@emilylam.ho）

林恬兒林心兒黑色姊妹裝上陣 搭實爸爸林建岳膊頭父女情深

相中所見，三人身處包廂內慶祝，後方牆身掛有金色「HAPPY BIRTHDAY」字樣氣球，面前圓桌上則擺滿各式精緻迷你鹹甜點及撻類小食。林恬兒與妹妹林心兒不約而同穿上黑色一字肩露肩上衣配牛仔褲，打扮時尚性感。兩姊妹一左一右緊貼著坐在中間的爸爸林建岳，雙手齊齊親暱搭在爸爸膊頭上，面露燦爛甜笑；而身穿淺灰色拉鏈外套的林建岳被兩位寶貝女左右夾擊，亦對着鏡頭露出慈父微笑，父女三人感情極好。林恬兒更在照片右下角寫上：「Daddy's girls👯‍♀️@elly」

父女情深！（IG截圖）

林恬兒回復單身獲家人力撐 發律師信促何正德交代私照外洩

林恬兒與何正德於2014年結婚，婚後育有一子一女，惟今年8月驚傳婚變。近日網上突然流傳林恬兒與前卓悅太子爺葉韋彤的親密合照，知情人士透露該照片僅存於林恬兒私人iCloud「最近刪除」相簿內，由於她與何正德過往曾共用帳戶，事件令人懷疑涉及未經授權存取，林恬兒發現後已立即向何正德發律師信。面對連串風波，林恬兒獲爸爸林建岳及妹妹林心兒等家人全力支持，狀態依然明艷照人！

家人支持！（IG截圖）

狀態依然明艷照人！（IG@emilylam.ho）

有網民在小紅書發布一張照片，指是林恬兒與「新男朋友」的甜蜜約會照。（小紅書圖片）

有眼利的網民認出男方是JW王灝兒的舊愛、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）。（IG圖片）