李日朗（Don）舊愛黃靜藍（Nam）於2024年底宣布與飲食才俊劉永燊（Wilson）閃婚，並火速造人成功，去年8月平安誕下愛女Sienna，組織幸福三人家庭。今年年初，黃靜藍與老公補辦奢華盛大婚禮，9月她再報喜宣布懷上第二胎，成功「三年抱兩」！日前黃靜藍在社交平台上載短片，分享懷孕前後的身材對比，自嘲短短9個月便「摧毀」過往苦練的修身成果，畫面相當震撼！

黃靜藍（Nam）於2024年底宣布與飲食才俊劉永燊（Wilson）閃婚。（IG@bluenamchu）

一家三口幸福美滿。（IG@bluenamchu）

放閃！（IG@bluenamchu）

2025年8月誕下長女「Baby Sienna」。（IG@bluenamchu）

今年9月黃靜藍宣布「BABY LAU 2 Coming Soon」！（IG@bluenamchu）

即將迎接家庭新成員的到來！（IG@bluenamchu）

黃靜藍對比懷孕前後身材變化 自嘲「摧毀咗我之前9個月嘅努力」

黃靜藍曬出多張產後努力修身回復Fit爆身材的靚相，馬甲線清晰可見，腰肢纖細零贅肉，完全不似生過BB！然而畫面一轉，黃靜藍隨即曬出目前懷第二胎的近照，只見她的孕肚已明顯巨大，與昔日纖腰形成強烈對比！黃靜藍無奈又搞笑地寫道：「只需要9個月，就摧毁咗我之前9月嘅努力☺️個肚皮就可以撐到咁樣🤍各位媽媽共勉之🥹一齊努力搵返條腰！」雖然自嘲身材「走樣」，但黃靜藍依然得天獨厚，四肢依然纖瘦，並特意拍攝了一輯極具仙氣的薄紗孕婦寫真，輕撫孕肚展露燦爛甜笑，母愛滿瀉。

大曬纖腰。（影片截圖）

Fit。（影片截圖）

積極修身。（影片截圖）

零贅肉。（影片截圖）

馬甲線。（影片截圖）

大曬巨肚！（影片截圖）

打回原形。（影片截圖）

孕照。（IG@bluenamchu）

四肢依然纖幼。（IG@bluenamchu）

溫馨。（IG@bluenamchu）

Sweet！（IG@bluenamchu）

黃靜藍閃嫁飲食才俊 婚禮極盡奢華婚後生活富貴無憂

今年年初黃靜藍與老公補辦婚禮，婚宴極具排場，新娘身上掛滿份量十足的金器，當中包括至少十對龍鳳鈪，頸上更掛住金豬牌，貴氣逼人。黃靜藍婚後經常在社交平台大曬富貴生活，她曾在接受《香港01》訪問時否認自己嫁入豪門：「豪門？唔係嘅，一個比較富裕啲嘅家庭，但又冇去到咁誇張，唔係唔係。我覺得嫁入乜嘢家庭都好，要做好自己嘅工作，咁我又唔係要好依靠男家嗰邊，自己都係財政獨立、工作獨立。」據知黃靜藍老公劉永燊畢業於英國倫敦國王學院法律系，早年已成立印刷公司，其後陸續開辦三間公司，現已坐擁屬於自己的飲食王國，身家豐厚。

黃靜藍與老公今年年初補辦婚禮。（IG@bluenamchu）

勞斯萊斯做婚車。（IG@bluenamchu）

黃靜藍化身黃金聖鬥士。（IG@bluenamchu）

戴滿巨型金器超震撼。（IG@bluenamchu）

郎才女貌。（IG@bluenamchu）

Sweet！（IG@bluenamchu）