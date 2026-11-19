《東張西望》主持兼《魔音女團》成員俞可程，近日被爆出與《魔音女團》導演搭上，消息傳出後隨即在網上引起熱烈討論。由於有傳該名導演已婚，不少網民留言批評俞可程疑似介入他人婚姻「搞人夫」，但亦有消息指男方其實早已離婚，令事件陷入羅生門。同為《魔音女團》成員的莊子璇（Hilary），今晚（19/11）現身電視城出席《萬千星輝賀台慶》，接受《香港01》訪問時首度開腔回應事件，更驚爆據她所知雙方目前均處於單身狀態。

莊子璇今晚出席萬千星輝賀台慶。（胡凱欣 攝）

親揭雙方感情狀況 莊子璇：今日睇新聞先知

莊子璇受訪時坦言，自己出發前已留意到有關與導演的報道。被問到對俞可程疑似「搭上人夫」的看法時，莊子璇語帶保留，直言不清楚兩人是否正在交往，但就大爆男方並非外界所指的已婚狀態：「嗱，我就唔清楚嘅，即係佢有冇搭上我真係唔清楚嘅。咁但係呢，以我所知呢，就係雙方應該都係單身嘅狀態嚟嘅。」

俞可程被爆搭上《魔音女團》導演。（受訪者提供）

至於在《魔音女團》排練期間，有否察覺該名導演對俞可程特別關顧，莊子璇表示完全沒有留意，更是今日看到新聞才得悉此事。她笑言自己平日專注於個人生活，較少留意身邊八卦：「我完全唔知呀，我係今日見到新聞我先知。我諗我相對活喺自己世界裡面多啲囉，因為我淨係顧住我身邊我同我啲朋友嘅相處囉。」

莊子璇揭俞可程和《魔音女團》導演的感情狀況。（胡凱欣 攝）

對於圈中是非頻傳，莊子璇更感同身受地自嘲經常成為「空降新聞」的主角：「我有時成日打開新聞呢，經常都好詫異嘅。我無啦啦坐喺度呢，你都要寫我㗎嘛。我都係人在家中坐，突然間新聞空降咗落嚟。」

否認《魔音女團》「爭C位」 強調企位全由導師安排

除了緋聞之外，外界亦盛傳《魔音女團》成員在練舞期間曾出現「爭C位」的情況。莊子璇對此一口否認，強調團隊內並不存在任何惡性競爭，所有企位與分工均由導師決定：「爭C位？嗱，我哋呢個C位呢，唔係爭嘅，係導師揀出嚟嘅，咁所以冇存在爭唔爭一件事囉。」

外界盛傳《魔音女團》成員在練舞期間曾出現「爭C位」的情況。（盧振輝 攝）

她進一步解釋，導師在分組時已分配好各自崗位，包括負責Rap、跳舞擔當及C位等，大家各司其職。被追問C位是否必須由舞技最出眾的成員擔任時，莊子璇則笑言：「我諗導師有佢嘅諗法啦，即係有自己諗法。」