《萬千星輝賀台慶》今日（19日）舉行，馬國明與高海寧一起行紅地氈，高海寧身穿大露背連身裙，明艷照人，馬明笑說：「我今日悉心打扮，趁喺高Ling後面，突顯佢係幾咁靚。」講到台慶大抽獎，高Ling指寧願行正財運，但如果中獎、中六合彩當然OK。而馬明自言冇抽獎運，但乘機放閃：「我從來都冇呢啲運，擦紙膠第二個二都冇抽中過，所以我冇中，我已經攞咗人生最大嘅獎，就係我老婆！」

馬國明與高海寧一起行紅地氈。（胡凱欣攝）

馬國明指與許志安同場不尷尬

另外，講到曾發生「安心事件」的許志安今晚擔任壓軸嘉賓，有網民擔心他與馬明同場，馬明會尷尬，甚至認為他應該避席。馬明就大方回應：「唔會尷尬，點會尷尬？大家都各自有新生活，點會尷尬？同埋今日大家都係嚟慶祝TVB生日，所以唔會尷尬。」指大家已多年冇在工作場合見過，剛才綵排亦沒有碰面，因為自己負責開場，但安仔壓軸，被問碰面會否跟對方打招呼，他表示：「梗係會啦，點會唔say hi？」更強調真的沒必要避忌。有網民回帶二人舊日合作的片段，馬明更笑言：「咁又點呀？冇嘢㗎，以前真係合作過，我真係覺得好小事，我而家同老婆好sweet。」

馬國明指與許志安同場不尷尬。（胡凱欣攝）