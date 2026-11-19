無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）假將軍澳電視廣播城一廠隆重舉行，適逢無綫邁向59周年台慶，節目陣容鼎盛，由汪明荃領軍一眾司儀率領逾200位藝員傾力演出。其中最令觀眾驚喜的，莫過於三屆視帝「撈家」羅嘉良重磅回歸擔任開場嘉賓，重現經典劇集《難兄難弟》的「李奇」造型，無論歌聲抑或外形皆狀態大勇，瞬間將現場氣氛推向最高峰。

無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》今晚隆重舉行，三屆視帝羅嘉良驚喜現身擔任開場嘉賓。（截圖）

羅嘉良以《難兄難弟》經典「李奇」造型登場，全白西裝配黑超台型十足。（盧振輝攝）

復刻「李奇」白色西裝黑超造型 台型十足狀態極佳

身穿全白西裝配黑色襯衫、戴上復古黑超的羅嘉良型格登場。現年63歲的「撈家」保養得宜，身形挺拔且中氣十足，一開口便獻唱經典金曲《奇哥》及《難兄難弟》，唱腔與神態均神還原當年的經典角色「李奇」，引得身旁一眾小生花旦跟隨節拍拍手和唱，掀起全場集體回憶。

羅嘉良在台上載歌載舞！（盧振輝攝）

好落力！（盧振輝攝）

現場獻唱《奇哥》及《難兄難弟》中氣十足，掀起全場回憶殺。（截圖）

序幕表演動員全台逾百位藝員分批登場，並於電視城通道列隊步入一廠舞台。 （截圖）

序幕環節集結一眾小生花旦，包括林夏薇、龔嘉欣、高海寧、張曦雯等盛裝亮相。 （截圖）

動員逾百藝員晒冷登場 視帝視后Car Park壓陣

為配合羅嘉良的重量級演出，大會更動員全台逾百位藝員分批「晒冷」登場，排場十足。序幕由羅天宇、蔡潔、戴祖儀、黃庭鋒及吳偉豪等率領一眾新生代小生花旦打頭陣；緊接由張振朗、劉佩玥、周嘉洛、朱敏瀚及劉穎鏇等上位小生花旦接力，隨後林夏薇、龔嘉欣、高海寧、張曦雯、陳煒及姚子羚等當家花旦亦盛裝亮相。

此外，《愛·回家之開心速遞》班底林淑敏、歐瑞偉、許家傑以及《中年好聲音》一眾唱將肥媽、周吉佩、譚輝智、黃博等亦有參與演出助陣；最後鏡頭轉至一廠停車場（Car Park）場景，集結陳豪、馬國明、譚俊彥、陳展鵬、羅子溢、蕭正楠及袁偉豪等一線當家小生壓陣，眾人齊集台前與羅嘉良同場載歌載舞，展現無綫強大陣容與氣勢。