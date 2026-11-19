俞可程近日被爆出與綜藝節目《魔音女團》導演過從甚密，更疑似被拍到牽手照。除了外界盛傳該名導演已婚並育有小朋友，令俞可程捲入「第三者」風波外，更傳出她與男導演「搭上」後備受特別關護，在《魔音女團》跳舞環節中均被特別安排企「C位」，令很多女團員看在眼內卻敢怒不敢言。

曾與該名導演多次合作的何廣沛，今晚（19/11）出席台慶接受《香港01》訪問時，透露男方早已離婚，更順道澄清當年與郭子豪及方紹聰合辦YouTube頻道《食腦BrainStorming》不歡而散的傳聞。

廣沛今晚出席台慶。（胡凱欣攝）

對於俞可程偷搭男導演獲優待，何廣沛表示不知情。（胡凱欣攝）

驚聞「牽手」傳聞感愕然 何廣沛代澄清：佢一早離咗婚

被問及有否留意俞可程與《魔音女團》導演「搭上」甚至被拍到牽手的新聞，他起初表現得相當愕然，直言完全不知情：「咁嘅事？我真係唔知喎！係咩事？真㗎？影晒拖手？我真係唔清楚。」

對於網民將矛頭指向俞可程，批評她涉嫌搭上「人夫」，何廣沛透露對方早年合作期間已向他坦白婚姻狀況：「以我所知，因為我Keep住都有同佢喺公司其他嘅合作，佢有同我傾偈，一早講咗係離咗婚嘅，呢個我知嘅。因為我哋私底下都Friend，所以佢有同我講呢一方面，好早之前已經講過。」

此外，外間盛傳俞可程與男導演關係匪淺後獲特別關護，不僅在節目中的出鏡率及工作機會大增，連在《魔音女團》跳舞時亦均被特別安排企「C位」，引來不少同場女團員不滿，惟眾人看在眼內亦敢怒不敢言。對於俞可程是否因與導演關係而獲厚待，何廣沛則表示：「呢方面我就唔太清楚啦。」

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

否認導演過分干涉製作 親解《食腦》頻道停運原因

事實上，該名導演過去亦曾與何廣沛、郭子豪及方紹聰合作經營YouTube頻道《食腦BrainStorming》。外間一直盛傳導演因過分干涉製作、給予太多意見，令郭子豪大感不滿並與之「擦出火花」，最終導致頻道不歡而散、被迫停運。

二人曾合作搞頻道！（IG／brainstorming__official）

對此，何廣沛並連聲否認頻道停運與不和有關：「佢都係一個好好嘅導演，好有才華嘅導演嚟嘅。至於話不和就唔關事、唔關事、唔關事！本身個Channel自己都做咗一段時間，可能大家有其他嘅方針，嗰陣時係我哋三兄弟（何廣沛、郭子豪、方紹聰）自己嘅決定嚟嘅啫。」

「食腦三子」拍攝YouTube頻道影片情況。（受訪者提供）

「食腦三子」首次拍攝名為《喪屍生死決》的互動式微電影，每一集都會有兩個不同的結局供網民選擇，他們的命運將掌握在觀眾手中。

郭子豪在《食腦喪B》飾演古德明。（劇照）

何廣沛進一步解釋，該名導演其實在很早階段已沒有再參與頻道製作，後期一直由他們「三兄弟」主導，最終決定暫停運作純粹是因為大家各自忙碌：「不同時間有不同人嘅參與囉，我記得最尾嗰段時間係主要得返我哋三個為主。有時大家都忙呀，大家諗法可能都唔同咗，所以先停咗落嚟。」

何廣沛進一步解釋，該名導演其實在很早階段已沒有再參與頻道製作，後期一直由他們「三兄弟」主導。（胡凱欣攝）