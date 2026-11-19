無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）隆重舉行，原本逾200位藝員傾巢而出賀台慶，場面星光熠熠。不過在台慶大日子當日卻突然傳出人事變動，近日被《香港01》獨家揭發與《魔音女團》導演當街親熱的「東張女神」俞可程（Kanis），傳出今晚臨時被「失蹤」，不但不用參與原定的表演環節，更疑為避風頭而全面缺席今晚台慶盛典。

俞可程傳遭緊急飛出本次台慶。（IG@kanissyu）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

陷當街親熱風波 傳臨時被飛出表演名單

憑藉《東張西望》成功入屋的俞可程，憑甜美外貌及傲人身材獲封為新一代「東張女神」，近年備受無綫力捧，有指原定在台慶上有份表演。然而，自《香港01》獨家披露她與《魔音女團》導演在街頭舉止親暱、當街親熱的畫面後，事件在網上引發熱議，亦令其女神形象大受考驗。有指，無綫為免模糊台慶焦點及讓事件進一步發酵，臨時作出調動，抽起俞可程原定的演出環節。她本人亦疑似為避風頭，全面缺席今晚的公司台慶。

俞可程以AI形式現身台慶。（電視截圖）

俞可程以AI形式現身台慶。（電視截圖）

AI身代現身

雖然俞可程真人未有現身電視城，但在今晚台慶《東張女神盃》環節開始前，大會播放了一段預先製作的AI答謝短片，片中依然保留她的「身影」。短片以「東張三俠」為主題，利用AI技術生成三位《東張》主持的虛擬造型，而俞可程正是其中一員。片中的「AI俞可程」與另外兩位拍檔齊齊現身，向平日風雨不改、在鏡頭背後默默耕耘的攝影師、燈光師及收音師等幕後工作人員致敬，感謝他們的辛勤付出。

俞可程以AI形式現身台慶。（電視截圖）

好勇猛。（電視截圖）