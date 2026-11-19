無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）假將軍澳電視廣播城隆重舉行。適逢台慶59周年，大會今年首度增設室外體育競技環節《東張女神盃》，召集王牌資訊節目《東張西望》六位人氣女主持——李旻芳、陳庭欣、何沛珈、甘詠寧、黎寬怡及梁敏巧，在電視城內進行全長約400米的田徑大對決。賽前大會亦設有觀眾及藝員競猜遊戲，最終由大熱人選李旻芳以1分28秒率先衝線奪冠，而賽前被看好的何沛珈則意外大熱倒灶，以1分52秒成為「最後一名」。

個個都跑得好落力！（截圖）

好快！（截圖）

李旻芳後勁凌厲反超「貓仔」 首名衝線獲獎任揀專題

比賽於電視廣播城室外路段舉行，眾女神均穿上緊身運動小背心及短裙上陣，大騷健康性感與長腿。起步初段，身穿黃色運動服的「貓仔」黎寬怡憑藉長腿優勢率先彈出領放；緊隨其後的「正義先鋒」李旻芳則保持穩定呼吸與步頻，並於轉入圓形噴水池彎位後發力加速，成功反超黎寬怡，最終以1分28秒首名衝過一廠門前的終點線奪得冠軍。

李旻芳賽後受訪時難掩興奮，除感謝在場支持的丈夫外，更感性表示要將獎項獻給《東張西望》一眾每日默默付出的幕後英雄。她除了獲得價值逾萬元的豐富獎品外，更獲《東張西望》監製特別獎勵，可於來年任選兩個心水專題進行採訪。至於陳庭欣則力壓眾人奪得季軍。

冠軍李旻芳受訪時感謝幕後團隊支持，並獲監製獎勵來年可任揀兩個《東張西望》專題採訪。（截圖）

厲害。（截圖）

恭喜！（盧振輝攝）

恭喜！（盧振輝攝）

恭喜！（盧振輝攝）

何沛珈大熱倒灶包尾

全場焦點亦落在「最後一名」的爭奪戰上，賽前備受矚目的何沛珈起步後一直落後，最終跑出1分52秒敬陪末座，成為首屆《東張女神盃》的「包尾」得主。何沛珈衝線後雖然氣喘吁吁，但仍笑言看到一眾好姊妹賽前努力練習的片段十分感動。

包尾！（截圖）